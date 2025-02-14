AZ Alkmaar-Galatasaray maçı dış basında! 'Umutları sona erdi'
UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanından 4-1 mağlup ayrılan Galatasaray, son 16 turunu zora soktu. Mücadele, dış basında manşetlere taşındı. İşte o dikkat çeken ifadeler... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 10:55 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 11:01
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İşte dış basında AZ Alkmaar-Galatasaray maçı için atılan başlıklar ve dikkat çeken ifadeler...
A Bola: G.Saray Alkmaar'a rezil oldu
'Türkler, AZ'ye 4-1 yenilde ve son 16 turuna uzak kaldı. Galatasaray, Hollanda'da hezimete uğradı. İstanbul'daki rövanş maçında Avrupa Ligi'nde kalabilmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmak zorundalar.'
AS: Morata çaresizliğe kapıldı
'Morata'nın Osimhen'in yerine ilk 11'de başladığı tartışmalı maçın ardından İspanyol oyuncu, sahayı topallayarak terk etti. Galatasaray, yaptığı hataların bedelini ağır ödedi ve son 16'ya kalma yolunu zorlaştırdı. 51. dakikada 10 kişi kalan Galatasaray, ikinci yarı boyunca kabusu yaşadı. Sarı kırmızılıların rövanş maçında 3 gol geriden gelerek tur atlaması gerekecek.'
ESPN Deportes: Türk ekibinin umutları sona erdi
'AZ Alkmaar, Galatasaray'ı 4-1 yenerek büyük fark yarattı. Kaan Ayhan'ın kırmızı kart görmesiyle sarı kırmızılılar 1 kişi eksik kaldi ve umutları sona erdi.'
Foot Mercato: AZ Alkmaar G.Saray'ı süpürdü
'AZ Alkmaar, Galatasaray'ı 4-1 yenerek son 16 turuna "dört" ayağı üstüne düştü. İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Hollandalılar, Kaan Ayhan'ın 51. dakikada gördüğü kırmızı kart ile rahatladı.'
L'Equipe: G.Saray Hollanda'da dağıldı
'Fenerbahçe'nin Anderlecht'i 3-0 yendiği kritik maçtan birkaç saat sonra, İstanbul temsilcisi Galatasaray, Alkmaar'a 4-1 yenildi. Türkler bu akşamdan sadece bir olumlu anı hatırlayacak; Roland Sallai'nin direkten dönen şutuyla gelen hızlı beraberlik golü.'
O Jogo: AZ G.Saray'ı ezdi
'AZ Alkmaar, Galatasaray'ı 4-1 yendi ve bu sürpriz galibiyet ile birlikte eşleşmedeki dengeler tersine döndü.'
De Telegraaf
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