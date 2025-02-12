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Arda Ünyay sürprizi
Kadroya birçok önemli ismi getiren Galatasaray, Arda Ünyay oldu. Geleceğe yönelik yatırım yapan sarı-kırmızılı kulüp, Trendyol 1. Lig ekibi Ankaragücü forması giyen Arda'yı Beşiktaş'ın elinden kaptı. 18 yaşındaki genç stoper için 500 bin euro bonservis bedeli ödenecek. Alt yaş kategorisinde U-19 Milli Takımı'na kadar yükselen Arda Ünyay bu sezon Ankaragücü'nde 4 maçta görev yaptı. Ön libero ve sağ bek pozisyonunda da oynayabilen 1.87 boyundaki genç savunmacıya kulübün scout ekibi de olumlu rapor verdi.
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