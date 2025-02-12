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Pinheiro düdük çalacak
Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 13 Şubat Perşembe günü oynanacak AZ Alkmaar-Galatasaray karşılaşmasında Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak. Hollanda'da AFAS Stadı'nda TSİ 23.00'de başlayacak müsabakada Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia üstlenecek. Mücadelede Tiago Martins ise VAR olarak görev alacak.
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