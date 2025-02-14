Galatasaray'da rota İlkay Gündoğan! Transferde Dries Mertens ve Kaan Ayhan detayı dikkat çekti
Galatasaray, bir süredir adı sarı kırmızılılar ile anılan İlkay Gündoğan için kollarını sıvadı. Florya yönetiminin saha içi lideri olarak takımda görmek istediği İlkay için yürütülen çalışmalarda Dries Mertens ve Kaan Ayhan detayları dikkat çekti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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KAAN AYHAN'DAN BİLGİ ALDI
Almanya'dan tanıdığı Kaan Ayhan'dan sarı kırmızılı takımla ilgili bilgiler alan gurbetçi oyuncu, olası teklifi değerlendirmeye hazır.
MERTENS'İ ARATMAYACAK
Mertens'ten üç sezondur faydalanan teknik direktör Okan Buruk, 34 yaşındaki İlkay'dan aynı katkıyı alacağını düşünüyor.
Sabah'ta yer alan habere göre yönetim de Aslan'ın yeni saha içi lideri olarak İlkay Gündoğan ismine olumlu yaklaşıyor.
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