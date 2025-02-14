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Haberler Galatasaray Galatasaray'da rota İlkay Gündoğan! Transferde Dries Mertens ve Kaan Ayhan detayı dikkat çekti

Galatasaray'da rota İlkay Gündoğan! Transferde Dries Mertens ve Kaan Ayhan detayı dikkat çekti

Galatasaray, bir süredir adı sarı kırmızılılar ile anılan İlkay Gündoğan için kollarını sıvadı. Florya yönetiminin saha içi lideri olarak takımda görmek istediği İlkay için yürütülen çalışmalarda Dries Mertens ve Kaan Ayhan detayları dikkat çekti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 10:11
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Galatasaray'da rota İlkay Gündoğan! Transferde Dries Mertens ve Kaan Ayhan detayı dikkat çekti

Galatasaray'da Dries Mertens, sezon sonu bitecek olan sözleşmesinin ardından futbolu bırakmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da rota İlkay Gündoğan! Transferde Dries Mertens ve Kaan Ayhan detayı dikkat çekti

Sarı kırmızılı kulüp, 37 yaşındaki yıldızın yerini alacak isim olarak İlkay Gündoğan'ı belirledi.

Galatasaray'da rota İlkay Gündoğan! Transferde Dries Mertens ve Kaan Ayhan detayı dikkat çekti

Manchester City ile sözleşmesi 4 ay sonra bitecek olan İlkay da gelecek planını Galatasaray'a göre yapmaya başladı.

Galatasaray'da rota İlkay Gündoğan! Transferde Dries Mertens ve Kaan Ayhan detayı dikkat çekti

KAAN AYHAN'DAN BİLGİ ALDI

Almanya'dan tanıdığı Kaan Ayhan'dan sarı kırmızılı takımla ilgili bilgiler alan gurbetçi oyuncu, olası teklifi değerlendirmeye hazır.

Galatasaray'da rota İlkay Gündoğan! Transferde Dries Mertens ve Kaan Ayhan detayı dikkat çekti

MERTENS'İ ARATMAYACAK

Mertens'ten üç sezondur faydalanan teknik direktör Okan Buruk, 34 yaşındaki İlkay'dan aynı katkıyı alacağını düşünüyor.

Galatasaray'da rota İlkay Gündoğan! Transferde Dries Mertens ve Kaan Ayhan detayı dikkat çekti

Sabah'ta yer alan habere göre yönetim de Aslan'ın yeni saha içi lideri olarak İlkay Gündoğan ismine olumlu yaklaşıyor.

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