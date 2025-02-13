GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan kadro tepkisi!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar'a konuk oluyor.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un ilk 11'in sızdırılmasına tepki gösterdi.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

Okan Buruk: "Gün içinde kadroyu verdiniz. Florya'dan her şey çıkıyor maalesef. Kimden, nasıl çıkıyor, hangi kadrolar kime ulaştırılıyor, bilmiyoruz. Daha sert olmalıyız bunla ilgili. Devamlı kadro sızıyor. Bu benim üzüntüm. Bu maçta kadro tahmini kolay, çünkü çok kalabalık bir kadromuz yok bu maçta."

"Listeye 3 oyuncu eklenme durumu az kalıyor. Çok fazla maç oynanıyor ve oyuncuların sakatlık durumları oluyor. UEFA'nın bu duruma bir güncelleme getirmesi gerekiyor." dedi.