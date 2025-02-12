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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sert tepki: Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sert tepki: Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılarda teknik direktörü Okan Buruk ve oyunculardan Barış Alper Yılmaz basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 22:00 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 22:33
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sert tepki: Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda'da AZ Alkmaar'a konuk olacak.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ve oyunculardan Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.

İŞTE BASIN TOPLANTISINDAN ÖNE ÇIKANLAR;

Okan Buruk: "Yakından tanıdığımız bir stadyum. Bizi iki maç bekliyor. İlk maçı deplasmanda oynanamamız bizim için önemli olacak. Oyun içinde rakibimizin neleri iyi yaptığını daha önce de takip etmiştik. Onlar da bizi iyi tanıyor. Oyuncularıma güveniyorum. Önemli eksiklerimiz var ama başlayacak ve devam edecek oyunculara güveniyorum."

"KİMSE BENİM OYUNCUMA SAHTEKAR DİYEMEZ"

Atılan iftiralar, yapılan yanlışlar ve oyuncularıma yapılan hakaretler... TFF, benim oyuncuma kim sahtekar diyorsa gereken cezayı verecektir. Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez.

"Yaşadığımız ülkede insanların daha duygusal olması, en fazla istemesi.. Bunu da Galatasaray Kulübü yarattı, beklenti çok yüksek. Zaman zaman transferler gecikince baskı artıyor. Bir yandan yarışmamız, bir yandan transfer yapmamız gerekiyor. Bence ara transfer iyi geçti. En büyük sıkıntı 3 oyuncuyu kadroya yazabilmemiz oldu. Transfer dönemleri böyle geçiyor. Ligde 6 puan öndeyiz, Avrupa'da buraya kadar geldik. Bundan sonra benim işim zorlaşacak, çok kaliteli bir kadromuz oldu." ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz: "Zor bir maç bizi bekliyor. Rakibimizi biliyoruz, iyi analiz yaptık. Çok iyi çalıştık. İki ayaklı maç olduğunu biliyoruz. Yarınki maça odaklanmış bulunmaktayız. Ülkemiz için önemli maç umarım kazanırız."

"Morata gerçekten çok iyi bir oyuncu. Ayrıca Osimhen ve Mertens gibi kaliteli oyunculara sahibiz. Onlar bize saha içerisinde de çok yardımcı oluyor."

"Bazen yorucu olabiliyor ama benim mentalitemde hiç yorulmak yok. Kendimle çok barışık bir insanım. Profesyonelce yaşıyorum. Yememe, içmeme, uykuma çok dikkat etmem gerekiyor. Ufak ağrılar beni ilgilendirmiyor. Bu benim düşüncem." dedi.

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