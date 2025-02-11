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Haberler Galatasaray Türkiye’de kaos!

Türkiye’de kaos!

Yarıda kalan Galatasaray-Adana Demir maçı Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 06:50
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Türkiye’de kaos!
Adana Demirspor'un 33. dakikada sahadan çekilmesi sonucunda yarıda kalan mücadele Avrupa basınında da yankı buldu. İtalya'nın ünlü spor gazetelerinden Corriere Dello Sport maçı gerek basılı gazeteden gerekse dijital mecralardan "Türkiye'de tam kaos: Galatasaray'a penaltı, Adana Demirspor'un tercihi sansasyonel!" başlığıyla verdi. La Gazetta Della Sport, "Türkiye'de inanılmaz olay! Adana Galatasaray'ın penaltısının ardından sahayı terk etti" başlığıyla haberi okurlarına duyururken, Marca ise maç haberini, "Türk futbolunda skandal! Morata penaltıdan golü attı. Rakip Adana Demirspor sahadan çekildi" cümlesiyle verdi. Bild gazetesi ise olayı skandal olarak yorumladı.
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