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Haberler Galatasaray G.Saray yargıya gitti

G.Saray yargıya gitti

G.Saray kulübü, Adana Demirspor maçında yaşananlar nedeniyle sürecin aydınlatılması için adli mercilere gerekli başvuruların yapıldığını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 06:50
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G.Saray yargıya gitti

Galatasaray-Adana Demirspor maçının yankıları devam ederken, sarı-kırmızılılar önemli bir adım attı. Konuk ekibin sahadan çekilme sürecinin verilen penaltı ile ilgili olmadığını düşünen Galatasaray yönetimi bu işin planlı olduğunu düşünüyor. Bu sebeple dün harekete geçen sarı-kırmızılılar, yasal yollara başvurma kararı aldı. Sürecin tamamen aydınlatılmasını isteyen yönetim, adli mercilere başvuru yapıldığını duyurdu.

"ADALETİN YANINDAYIZ!"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray-Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya, sahada en iyisi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir."

Dries Mertens'e tam destek

Yarıda kalan Adana Demir maçında kazandırdığı penaltıda kendisini yere kolay bıraktığı için eleştirilen Dries Mertens'e sarıkırmızılılardan tam destek geldi. G.Saray dün sosyal medya hesabından Mertens'in sevinen bir pozunu paylaşarak, ezeli rakipleri tarafından hedef tahtasına konulan Belçikalı yıldızına destek verdi.

Hakeme kırmızı kart tepkisi

Mertens'e verdiği penaltı nedeniyle eleştirilen hakem Oğuzhan Çakır'a sarı-kırmızılılar ise Adana Demirspor'lu Arda'nın attığı dirsek yüzünden tepki gösteriyor. Maçın ilk dakikalarında Arda'nın Sara'ya attığı dirsek için kırmızı bekleyen yönetim, bunu pas geçen Oğuzhan Çakır'dan dert yanıyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon puan kaybedilen 3 maçın ikisinde görev yapan Çakır'ı istemediğini daha önce açıklamıştı.

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