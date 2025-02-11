Son Aslan Frankowski

Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Lens'in Polonyalı yıldızı Przemyslaw Frankowski'yi kiralık olarak renklerine katmayı başardı. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen ve taraftarlarca karşılanan 29 yaşındaki oyuncu, transfer döneminin bitimine 1 gün kala resmen Aslan oldu. Her iki kanatta birden forma giyebilen ve gerektiğinde sağ bekte de görev yapabilen başarılı futbolcu için Lens'e 1 milyon euro kiralama ücreti ödenecek

OKAN BURUK ÇOK İSTEDİ

Ancak anlaşmaya sezon sonunda Frankowski için 7 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu da eklendi. Böylece Polonyalı futbolcu için G.Saray'ın kasasından toplamda 8 milyon euro bonservis bedeli çıkmış olacak. Birden fazla mevkiide forma giymesi ve istikrarlı yapısı yüzünden teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği Frankowski, üçlü savunmanın önündeki kanat profili için de biçilmiş kaftan olarak gösteriliyor. Bu transferin ardından Galatasaray'da kanat ve bek rotasyonu da güçlenmiş oldu.

2 MİLYON EURO KAZANACAK

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Frankowski, kendisini 3.5 yıllığına parçalı formaya bağlayan sözleşmeye imzasını attı. Senelik 2 milyon euro kazanacak olan Polonyalı futbolcu, 2028'e kadar Galatasaray için mücadele edecek.

KULÜBÜNE REST ÇEKTİ

Transferin gerçekleşmesindeki en önemli etken Przemyslaw Frankowski'nin kendisi oldu. Lens'in ara transfer döneminde yerini dolduramayacağı için satmak istemediği ve G.Saray'ın teklifini geri çevirdiği anlarda Polonyalı devreye girdi. Fransız basınında çıkan haberlere göre oyuncu hem lig maçına hem de antrenmanlara çıkmayı reddetti. Böylece Lens'in direnci kırıldı ve Frankowski'nin gidişine izin vermek zorunda kaldı.

103 GOL KATKISI VAR

Przemyslaw Frankowski savunmadaki gücünün yanı sıra skor katkısı yapan da bir oyuncu. Bu sezon takımıyla ligde çıktığı 18 maçta 4 gol atan Polonyalı oyuncu 2 de asist yaptı. Kariyerinde ise toplamda 404 mücadele çıkan 29 yaşındaki Polonyalı oyuncu 61 gol atarken 42 de asist yaparak toplamda 103 golle tabelaya katkı verdi.

ICARDI'NİN YERİNE LİSANSI ÇIKIYOR

Başarılı futbolcunun lisansının bugün çıkartılması beklenirken, yabancı kontenjanı için de çözüm bulundu. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro İcardi'nin yerine Frankowski'ye lisans çıkartacak olan sarı-kırmızılı yönetim, yabancı kontenjanı sorununu da rafa kaldırmış olacak.

JAKOBS GİBİ SEZON SONUNA

Frankowski'yi tıpkı bir diğer bek İsmail Jakobs transferinde olduğu gibi zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte renklerine katan G.Saray'da yeni sezona 15 milyon euro'luk zorunlu bonservis ödemesi bırakıldı. Muslera'nın ayrılığı durumunda bir de kaleci transfer edecek olan sarı-kırmızılılar açısından şampiyon olup Devler Ligi'ne kalmak büyük önem taşıyor.