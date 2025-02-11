Beşiktaş istedi Galatasaray aldı! Genç yıldız imzayı atıyor
Son dakika Galatasaray haberleri: Transferin hızlı takımlarından Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği genç yıldızı kadrosuna kattı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 14:52 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 14:55
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500 BİN EURO BONSERVİS
2007 doğumlu stoper için Galatasaray'ın kasasından 500 bin Euro çıkacağı öğrenildi.
Arda'nın gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.
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