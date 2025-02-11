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Haberler Galatasaray Beşiktaş istedi Galatasaray aldı! Genç yıldız imzayı atıyor

Beşiktaş istedi Galatasaray aldı! Genç yıldız imzayı atıyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Transferin hızlı takımlarından Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği genç yıldızı kadrosuna kattı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 14:52 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 14:55
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Beşiktaş istedi Galatasaray aldı! Genç yıldız imzayı atıyor

Ara transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Beşiktaş istedi Galatasaray aldı! Genç yıldız imzayı atıyor

Alvaro Morata, Ahmed Kutucu, Mario Lemina ve Carlos Cuesta hamleleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, bir transferi daha bitirdi.

Beşiktaş istedi Galatasaray aldı! Genç yıldız imzayı atıyor

Habertürk'ün haberine göre Cimbom, Trendyol 1. Lig temsilcisi MKE Ankaragücü'nde kariyerini sürdüren Arda Ünyay'ı da kadrosuna kattı.

Beşiktaş istedi Galatasaray aldı! Genç yıldız imzayı atıyor

500 BİN EURO BONSERVİS

2007 doğumlu stoper için Galatasaray'ın kasasından 500 bin Euro çıkacağı öğrenildi.

Beşiktaş istedi Galatasaray aldı! Genç yıldız imzayı atıyor

Arda'nın gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

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