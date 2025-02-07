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Haberler Galatasaray Galatasaray'da yeni transferler Mario Lemina ve Carlos Cuesta ilk antrenmanlarına çıktı!

Galatasaray'da yeni transferler Mario Lemina ve Carlos Cuesta ilk antrenmanlarına çıktı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Bu mücadele hazırlanan sarı-kırmızılılarda yeni transferler Mario Lemina ve Carlos Cuesta ilk antrenmanlarına çıktılar. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 14:44
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Galatasaray'da yeni transferler Mario Lemina ve Carlos Cuesta ilk antrenmanlarına çıktı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

Bu mücadele hazırlanan sarı-kırmızılılarda yeni transferler Mario Lemina ve Carlos Cuesta ilk antrenmanlarına çıktılar.

Sarı-kırmızılı kulüpten Mario Lemina ve Carlos Cuesta için açıklamalar geldi.

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