Hükmen Galatasaray

Trendyol Süper Lig'de 23. haftada Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan mücadele yarıda kaldı. Ev sahibi Galatasaray 1-0 öndeyken 30. dakikada Adana Demirspor sahadan çekildi. Konuk takım, 11'de aleyhine çalınan penaltıya tepki nedeniyle böyle bir karar aldı. Yusuf Barasi'nin sakatlandığı esnada oyun durunca Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı, takım kaptanları Semih ve Tayfun'u hemen yanına çağırdı. Avcı, kaptanlarıyla konuşarak takımın içeri girmesini söyledi.

MECBUREN SOYUNMA ODASINA

Kenarda bir süre Mustafa Alper Avcı ile konuşan Adana Demirsporlu futbolcular bir anda şaşırsaram içeri gitmeye başladı. Hakem Oğuzhan Çakır ve yardımcıları da Adana Demirsporlu yetkililerle konuştuktan sonra içeri geçti. Galatasaray'da ise başta Okan Buruk olmak üzere tüm futbolcular bir süre sahada bekledi. Ancak daha sonra rakibin sahaya geri gelmeyeceği kesinleşince Okan Buruk tüm oyuncularını tek tek içeri çağırdı ve maç Hakem Oğuzhan Çakır tarafından resmi olarak tatil edildi.

PERİŞANLAR ÇARESİZLER

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk sert konuştu, "Bazıları bekliyormuş, biz anlamaya çalışırken tweetler atıldı. Kıskanılıyoruz. 3. şampiyonluğumuza az kaldı. Çok geride kaldılar. G.Saray'a yetişemiyorlar. Perişanlar. Çaresizler. Komedinin ortasındayız. Fırsatçıları lanetliyorum" diye konuştu.

ARTIK KARAR TFF'DE

RAMS Park'taki mücadelede 30. dakikada Adana Demirspor soyunma odasına gidince maç yarıda kaldı. Böylece Galatasaray-Adana Demirspor maçı hakem Oğuzhan Çakır tarafından tatil edildi. Bunun üzerine İki takım da sahadan ayrıldı. Maçla ilgili resmi karar artık Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilecek.

BİZİM TEPKİMİZ MHK'YE

Adana Demirspor Başkan Vekili Metin Korkmaz, RAMS Park'tan ayrılırken basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Metin Korkmaz, sahadan çekilme kararlarıyla ilgili olarak "Bu Galatasaray'a yapılan bir tepki değildir, sadece MHK'ye yapılan bir tepkidir. Murat Başkan zaten bununla alakalı geniş kapsamlı bir açıklama yapar" diye konuştu.