Masum bir karar değil

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin ardından sert açıklamalar yaptı. Buruk, şunları söyledi: "Biz beklemiyorduk bu kararı ama bekleyenler varmış, tweetlerini hemen attılar. Kimsenin günahını almak istemiyorum... Adana Demirsporlu oyuncuları tebrik ediyorum, çok güzel mücadele ediyorlardı. Taraftarlar 'biz hiç vazgeçmedik' pankartı açtı, vazgeçenleri sorgulamak gerekiyor. Hakem hatası varsa değerlendirilecektir. Benim için penaltı olmamaya daha yakın.

BİRÇOK KEZ HATALAR YAPILDI

Bu haftaya kadar lehimize, aleyhimize hatalar yapıldı. Adana Demir aleyhine de yapılan ilk hata değil. Masum ve anlık bir karar değil. Oyuncular oynamak istiyordu. Verilen emeğe üzülüyoruz. Düşünsenize genç oyuncular ne kadar istekliler bu heyecanı yaşamak varken birisi telefon açıyor ve takımı sahadan çekiyorum diyor. Türk futboluna verilmiş çok büyük bir karar. Nihai kararı TFF verecektir. Türk futbolunu kötü göstermek için çaba var. Adana Demirspor çok büyük bir camia, bunu bilmek lazım. Herkese saygı duyuyorum ama üzülüyorum."