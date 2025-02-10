Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi kararı! Yabancı kontenjanı nedeniyle...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'a karşı oynanılan maçta sakatlanan ve sezonu kapattığı öngörülen Mauro Icardi ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)
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Ardından Fenerbahçe derbisinde İstanbul'a geri dönmek üzere Arjantin'in yolunu tutan yıldız santrfor, Galatasaray'ın Süper Lig listesine yazılmadı.
TRT Spor'un haberine göre yabancı kontenjanı sebebiyle listede yer almayan Icardi, sarı kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi kadrosunda bulunacak.
Geri dönüş tarihi belirsizliğini koruyan 31 yaşındaki oyuncunun takımdaki geleceği ise taraftarlar tarafından merak edilmeyi sürdürüyor.
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