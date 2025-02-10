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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi kararı! Yabancı kontenjanı nedeniyle...

Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi kararı! Yabancı kontenjanı nedeniyle...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'a karşı oynanılan maçta sakatlanan ve sezonu kapattığı öngörülen Mauro Icardi ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 13:40
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Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi kararı! Yabancı kontenjanı nedeniyle...

Galatasaray'ın sevilen yıldızı Mauro Icardi, Tottenham maçında yaşadığı sakatlık ile sezonu kapatmıştı.

Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi kararı! Yabancı kontenjanı nedeniyle...

Oyuncunun tedavi süreci devam ederken ve sahalara dönüş tarihi belirsizliğini korurken sarı kırmızılı yönetimden flaş bir karar geldi.

Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi kararı! Yabancı kontenjanı nedeniyle...

Icardi, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Gaziantep FK karşılaşması öncesinde maçın hazırlıklarını yapan takımını ziyaret etmişti.

Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi kararı! Yabancı kontenjanı nedeniyle...

Ardından Fenerbahçe derbisinde İstanbul'a geri dönmek üzere Arjantin'in yolunu tutan yıldız santrfor, Galatasaray'ın Süper Lig listesine yazılmadı.

Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi kararı! Yabancı kontenjanı nedeniyle...

TRT Spor'un haberine göre yabancı kontenjanı sebebiyle listede yer almayan Icardi, sarı kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi kadrosunda bulunacak.

Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi kararı! Yabancı kontenjanı nedeniyle...

Geri dönüş tarihi belirsizliğini koruyan 31 yaşındaki oyuncunun takımdaki geleceği ise taraftarlar tarafından merak edilmeyi sürdürüyor.

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