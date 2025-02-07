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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan transferde ters köşe! İşte Cimbom'un yeni sol beki

Galatasaray'dan transferde ters köşe! İşte Cimbom'un yeni sol beki

Galatasaray'da ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalar hız kazandı. Sarı kırmızılılar özellikle sol bek bölgesi için arayışlarda bulunuyordu. Bu doğrultuda Cimbom'dan sürpriz bir hamle geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 17:50 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 17:53
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Galatasaray'dan transferde ters köşe! İşte Cimbom'un yeni sol beki

Eren Elmalı için Trabzonspor ile bir süredir pazarlık halinde olan Galatasaray, bordo-mavililerle henüz anlaşma sağlayamadı.

Galatasaray'dan transferde ters köşe! İşte Cimbom'un yeni sol beki

Galatasaray'da Eren Elmalı konusu rafa kaldırılırken, alternatif isimler üzerine yoğunlaşıldı.

Galatasaray'dan transferde ters köşe! İşte Cimbom'un yeni sol beki

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Yusuf Özdemir için Alanyaspor ile görüşmelere başladı.

Galatasaray'dan transferde ters köşe! İşte Cimbom'un yeni sol beki

ALANYASPOR ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Alanyaspor altyapısında forma giyen ve 2021 yılında profesyonel sözleşme imzalanan Yusuf Özdemir, 2021-22 sezonunun ikinci yarısını İnegölspor'da kiralık olarak geçirmişti.

Galatasaray'dan transferde ters köşe! İşte Cimbom'un yeni sol beki

BU SEZON 4 GOL ETKİ ETTİ

Bu sezon toplam 22 maça çıkıp 1615 dakika sahada kalan Yusuf Özdemir 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.

Galatasaray'dan transferde ters köşe! İşte Cimbom'un yeni sol beki

Yusuf Özdemir'in Alanyaspor ile 2027-28 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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