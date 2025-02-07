Galatasaray'dan transferde ters köşe! İşte Cimbom'un yeni sol beki
Galatasaray'da ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalar hız kazandı. Sarı kırmızılılar özellikle sol bek bölgesi için arayışlarda bulunuyordu. Bu doğrultuda Cimbom'dan sürpriz bir hamle geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 17:50 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 17:53
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ALANYASPOR ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Alanyaspor altyapısında forma giyen ve 2021 yılında profesyonel sözleşme imzalanan Yusuf Özdemir, 2021-22 sezonunun ikinci yarısını İnegölspor'da kiralık olarak geçirmişti.
BU SEZON 4 GOL ETKİ ETTİ
Bu sezon toplam 22 maça çıkıp 1615 dakika sahada kalan Yusuf Özdemir 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.
Yusuf Özdemir'in Alanyaspor ile 2027-28 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
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