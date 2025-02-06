Galatasaray'dan Polonyalı yıldıza kanca! Transferi böyle duyurdular
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren ve son olarak eski yıldızı Mario Lemina'yı renklerine bağlayan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Polonya basını, sarı-kırmızılıların gündemine aldığı yıldız ismi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili son iddia Polonya'dan geldi.
PRZEMYSLAW FRANKOWSKI'YE KANCA
Meczyki'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski ile ilgileniyor.
Haberde Galatasaray'ın sağ bek ve üçlü savunmanın sağında oynayan Polonyalı futbolcunun bonservis bedelini sorduğu belirtildi.
Przemyslaw Frankowski bu sezon Lens formasıyla 21 maça çıktı.
Polonyalı oyuncu, 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Frankowski'nin Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 8 milyon Euro.
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