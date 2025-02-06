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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Polonyalı yıldıza kanca! Transferi böyle duyurdular

Galatasaray'dan Polonyalı yıldıza kanca! Transferi böyle duyurdular

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren ve son olarak eski yıldızı Mario Lemina'yı renklerine bağlayan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Polonya basını, sarı-kırmızılıların gündemine aldığı yıldız ismi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 13:59
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MERT KILIÇ
Galatasaray'dan Polonyalı yıldıza kanca! Transferi böyle duyurdular

Yarıştığı üç kulvarda da yoluna sonuna kadar devam etmek isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan Polonyalı yıldıza kanca! Transferi böyle duyurdular

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'dan Polonyalı yıldıza kanca! Transferi böyle duyurdular

Şu ana kadar Ahmed Kutucu, Alvaro Morata ve Mario Lemina'yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, 11 Şubat'a kadar eksik bölgelerini güçlendirerek rotasyonunu genişletmek istiyor.

Galatasaray'dan Polonyalı yıldıza kanca! Transferi böyle duyurdular

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili son iddia Polonya'dan geldi.

Galatasaray'dan Polonyalı yıldıza kanca! Transferi böyle duyurdular

PRZEMYSLAW FRANKOWSKI'YE KANCA

Meczyki'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski ile ilgileniyor.

Galatasaray'dan Polonyalı yıldıza kanca! Transferi böyle duyurdular

Haberde Galatasaray'ın sağ bek ve üçlü savunmanın sağında oynayan Polonyalı futbolcunun bonservis bedelini sorduğu belirtildi.

Galatasaray'dan Polonyalı yıldıza kanca! Transferi böyle duyurdular

Przemyslaw Frankowski bu sezon Lens formasıyla 21 maça çıktı.

Galatasaray'dan Polonyalı yıldıza kanca! Transferi böyle duyurdular

Polonyalı oyuncu, 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'dan Polonyalı yıldıza kanca! Transferi böyle duyurdular

Frankowski'nin Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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