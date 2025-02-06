Galatasaray'dan Polonyalı yıldıza kanca! Transferi böyle duyurdular

Yarıştığı üç kulvarda da yoluna sonuna kadar devam etmek isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Şu ana kadar Ahmed Kutucu, Alvaro Morata ve Mario Lemina'yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, 11 Şubat'a kadar eksik bölgelerini güçlendirerek rotasyonunu genişletmek istiyor.