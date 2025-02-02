  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray Alvaro Morata'nın maliyetini açıkladı!

Galatasaray Alvaro Morata'nın maliyetini açıkladı!

Son dakika haberi: Galatasaray, Alvaro Morata'nın transferini resmen açıkladı. İşte İspanyol oyuncunun maliyeti...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 23:59
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Alvaro Morata'nın maliyetini açıkladı!

Galatasaray'ın İtalyan kulübü Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata'nın maliyeti açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in 2 Şubat 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, AC Milan SPA Kulübü'ne toplamda 6.000.000 Euro geçici transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcuya ise: 2024-2025 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 Euro, 2025-2026 sezonu ilk yarısı için 3.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, kulübümüzün 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, 8.000.000 Euro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonu bulunmaktadır. Bu bedel, 6 taksit halinde ödenecektir.

Kulübümüzün 15 Ocak 2026 itibarıyla satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, bedelsiz olarak kiralama süresinin 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Kiralama süresinin uzatılması halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca kulübümüz 10 Haziran 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunarak 9.000.000 Euro karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonuna sahip olacaktır. Bu bedel de 6 taksit halinde ödenecektir.

Satın alma opsiyonun kullanılması halinde, futbolcuya aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir:

2026-2027 sezonu için 6.000.000 Euro,

2027-2028 sezonu için 6.000.000 Euro" denildi.

Transferde Kevin De Bruyne bombası! Süper Lig devine imza atıyor
F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt!
DİĞER
DEV KARŞILAŞMA! Estrela - Benfica maçı hangi kanalda? Estrela - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta?
Başkan Erdoğan'dan CHP'deki kayıkçı kavgasına tepki: Ana muhalefet mi sirk çadırı mı? Erken seçim tartışmalarına nokta | LGBT ile mücadele
Jose Mourinho'dan hakem isyanı!
F.Bahçe Kadıköy'de geri döndü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli yelkenci Budak İspanya'da şampiyon Milli yelkenci Budak İspanya'da şampiyon 23:25
Hatipoğlu'ndan F.Bahçe maçı tepkisi! Hatipoğlu'ndan F.Bahçe maçı tepkisi! 23:17
F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt! F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt! 22:59
Trabzonspor Umut Bozok ile yollarını ayırdı Trabzonspor Umut Bozok ile yollarını ayırdı 22:52
Milano derbisi beraberlikle sonuçlandı! Milano derbisi beraberlikle sonuçlandı! 22:34
F.Bahçe-Ç.Rizespor maçı sonrası gerginlik! F.Bahçe-Ç.Rizespor maçı sonrası gerginlik! 22:29
Daha Eski
G.Saray'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! G.Saray'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! 22:14
Adnan Er: "Takımımızı sahadan çekmediysek..." Adnan Er: "Takımımızı sahadan çekmediysek..." 22:13
Ghezzal: Büyük bir rezalet Ghezzal: Büyük bir rezalet 22:10
Milan Skriniar: Taraftarımız harikaydı! Milan Skriniar: Taraftarımız harikaydı! 22:07
İlhan Palut: Bu mücadeleyi... İlhan Palut: Bu mücadeleyi... 22:02
Arsenal seriyi 14 maça çıkardı! Arsenal seriyi 14 maça çıkardı! 21:55