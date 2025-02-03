TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Jackson Tchatchoua gelişmesi! Bonservis bedeli açıklandı
Ara transfer döneminde yapacağı hamleler ile sezonu liderlik koltuğunda tamamlamak ve armaya beşinci yıldızı eklemek isteyen Galatasaray'da rota savunma hattı. Sarı kırmızılıların gündeminde bulunan Jackson Tchatchoua için Hellas Verona'nın talep ettiği bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Gianluca Di Marzio'dan edindiği bilgiye göre Verona'nın Tchatchoua için talep ettiği miktar belli oldu.
Verona, yetenekli sağ bek oyuncusunun bu sezon dikkat çeken performansı sebebiyle oyuncu için istediği bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirledi.
Öte yandan haberde Galatasaray'ın kısa süre içerisinde bir karar vereceği ve kararına göre oyuncu için zaman kaybetmeden resmi teklif sunabileceği gibi başka isimlere de yönlenebileceği aktarıldı.
REFERANS VERDİ
Daha önce Galatasaray'da da forma giyen, Kamerun'un efsanelerinden Rigobert Song'un 23 yaşındaki Tchatchou'ya olumlu referans verdiği belirtilmişti.
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