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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Jackson Tchatchoua gelişmesi! Bonservis bedeli açıklandı

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Jackson Tchatchoua gelişmesi! Bonservis bedeli açıklandı

Ara transfer döneminde yapacağı hamleler ile sezonu liderlik koltuğunda tamamlamak ve armaya beşinci yıldızı eklemek isteyen Galatasaray'da rota savunma hattı. Sarı kırmızılıların gündeminde bulunan Jackson Tchatchoua için Hellas Verona'nın talep ettiği bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 10:46
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Jackson Tchatchoua gelişmesi! Bonservis bedeli açıklandı

Alvaro Morata transferinin ardından yönünü savunma hattına dönen Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'da forma giyen Jackson Tchatchoua...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Jackson Tchatchoua gelişmesi! Bonservis bedeli açıklandı

Bu sezon gösterdiği performans ile beğeni toplayan Kamerunlu sağ bek için sarı kırmızılıların somut adımlar atmaya hazırlandığı açıklandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Jackson Tchatchoua gelişmesi! Bonservis bedeli açıklandı

Florya yönetimi, 23 yaşındaki oyuncunun transferi hakkında bilgi almak için Serie A temsilcisi ile iletişime geçti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Jackson Tchatchoua gelişmesi! Bonservis bedeli açıklandı

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Gianluca Di Marzio'dan edindiği bilgiye göre Verona'nın Tchatchoua için talep ettiği miktar belli oldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Jackson Tchatchoua gelişmesi! Bonservis bedeli açıklandı

Verona, yetenekli sağ bek oyuncusunun bu sezon dikkat çeken performansı sebebiyle oyuncu için istediği bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirledi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Jackson Tchatchoua gelişmesi! Bonservis bedeli açıklandı

Öte yandan haberde Galatasaray'ın kısa süre içerisinde bir karar vereceği ve kararına göre oyuncu için zaman kaybetmeden resmi teklif sunabileceği gibi başka isimlere de yönlenebileceği aktarıldı.

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