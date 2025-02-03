TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Jackson Tchatchoua gelişmesi! Bonservis bedeli açıklandı

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Gianluca Di Marzio'dan edindiği bilgiye göre Verona'nın Tchatchoua için talep ettiği miktar belli oldu.

Verona, yetenekli sağ bek oyuncusunun bu sezon dikkat çeken performansı sebebiyle oyuncu için istediği bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirledi.