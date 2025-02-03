GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Batshuayi'nin ayrılığını açıkladı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

Okan Buruk: "Bazen üretmekte bazen atmakta zorlandığımız yerler oldu. İki tane net diyebileceğimiz pozisyon verdik rakibimize. Aslında zor bir maçtı bizim için. Sonraki maçlarda puan farkını açmaya çalışacağız."

"Hem orta saha'ya hem de defans bölgesine takviye düşünüyoruz. Görüştüğümüz ve düşündüğümüz oyuncular var. Transfer dönemi biliyorsunuz. Gidenler, kalanlar, alacaklarımız net belli olunca kadromuzu oluşturacağız. Konsantrasyon değişiyor. Transfer döneminde oyuncuların kafa yapısı, gidecek miyim kalacak mıyım yeni oyuncu gelecek mi, psikolojik etkisi oluyor. Transfer döneminden sonra daha rahat olacağına inanıyorum."

Michy Batshuayi'nin transferini tamamlandı mı, bilmiyorum ama bugün tamamlanırsa bizden ayrılacak."

"TÜRKİYE İLK TERCİHLERİ OLMUYOR"

"Oyuncuların ilk tercihleri Türkiye olmuyor. Bunu net şekilde bilmemiz lazım. Maddi olarak daha fazla versek bile bazen burası öncelikleri olmuyor. Uğraşıyoruz, iyi niyetle çalışıyoruz. Başkanımız yönetimimiz iyi niyetle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.