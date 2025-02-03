Galatasaray'da orta saha seferberliği! İşte gündemdeki 3 isim
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Forvet hattını Alvaro Morata ile güçlendiren Galatasaray, orta saha transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu bölge için üç ismi gündemine aldı. İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler… (GS spor haberleri)
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Gabonlu Lemina ile anlaşan Galatasaray İngiliz ekibi ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.
Roma'nın İtalyan yıldızı Bryan Cristante için de girişimlere başlayan Cimbom'un 2027'ye kadar kontratı bulunan 29 yaşında futbolcu için de kısa süre için de teklif yapması bekleniyor.
Aslan'ın gündemindeki bir diğer aday ise Udinese forması giyen Sloven futbolcu Sandi Lovric.
Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi süren tecrübeli futbolcu için de girişimlerin sürdüğü ancak Udinese'nin oyuncuyu şu an bırakmak istemediği de gelen haberler arasında.
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