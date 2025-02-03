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Haberler Galatasaray Galatasaray'da orta saha seferberliği! İşte gündemdeki 3 isim

Galatasaray'da orta saha seferberliği! İşte gündemdeki 3 isim

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Forvet hattını Alvaro Morata ile güçlendiren Galatasaray, orta saha transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu bölge için üç ismi gündemine aldı. İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Galatasaray'da orta saha seferberliği! İşte gündemdeki 3 isim

Forvet bölgesini Morata ile güçlendiren Galatasaray'ın orta sahaya da bir hamle yapması bekleniyor.

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Galatasaray'da orta saha seferberliği! İşte gündemdeki 3 isim

Takvim gazetesinin haberine göre, Aslan'ın bu bölge için gündeminde 3 isim bulunuyor.

Galatasaray'da orta saha seferberliği! İşte gündemdeki 3 isim

Sarı- Kırmızılı takım, Wolverhampton forması giyen eski oyuncusu Mario Lemina'nın dışında Roma'nın İtalyan orta sahası Bryan Cristante ve Udinese'nin Sloven yıldızı Sandi Lovric ile ilgileniyor.

Galatasaray'da orta saha seferberliği! İşte gündemdeki 3 isim

Gabonlu Lemina ile anlaşan Galatasaray İngiliz ekibi ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray'da orta saha seferberliği! İşte gündemdeki 3 isim

Roma'nın İtalyan yıldızı Bryan Cristante için de girişimlere başlayan Cimbom'un 2027'ye kadar kontratı bulunan 29 yaşında futbolcu için de kısa süre için de teklif yapması bekleniyor.

Galatasaray'da orta saha seferberliği! İşte gündemdeki 3 isim

Aslan'ın gündemindeki bir diğer aday ise Udinese forması giyen Sloven futbolcu Sandi Lovric.

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