  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Gaziantep FK 0-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Gaziantep FK 0-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında lider Galatasaray, konuk olduğu Gaziantep FK deplasmanından 1-0 galip ayrıldı. İşte maçın detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 22:02 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 22:18
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep FK 0-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında lider Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrılarak şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet aldı.

MAÇIN TEK GOLÜ AHMED KUTUCU'DAN

Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı köşe vuruşunda Mertens'in ortasında Ahmed Kutucu, gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Ahmed Kutucu, bu golle Galatasaray formasıyla ilk kez fileleri havalandırırken, bu sezon Süper Lig'de sekizinci kez bir maçın açılış golünü kaydetmiş oldu.

İLK YARIDA GAZİANTEP FK BASKISI

Maçın ilerleyen dakikalarında Gaziantep FK, beraberlik golünü bulmak için baskısını artırdı. 16. dakikada Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunu Muslera kontrol etti. 18. dakikada Kozlowski'nin uzaktan şut denemesi üstten auta çıktı. İlk yarının son dakikalarında Galatasaray farkı artırmak için fırsatlar yakalasa da, kaleci Mustafa Burak'ın başarılı performansıyla fark açılmadı ve devre arasına Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

İKİNCİ YARIDA GALATASARAY OYUNU KONTROL ETTİ

İkinci yarıda Gaziantep FK eşitliği sağlamak için baskılı oynarken, Galatasaray skoru koruma odaklı bir oyun sergiledi. 62. dakikada sakatlanan Elias Jelert'in yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu ve sarı-kırmızılı forma ile 100. resmi maçına çıkarak dalya dedi.

69. dakikada Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, Mertens'in yerine oyuna girerek ilk kez sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.

Mücadelede sarı kart gören Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Abdülkerim Bardakçı Adana Demirspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

GALATASARAY PUAN FARKINI KORUDU

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Galatasaray, 1-0'lık galibiyetle 57 puana ulaştı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Gaziantep FK ise 26 puanda kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde lig sonuncusu Adana Demirspor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise haftayı bay geçecek.

Galatasaray Milan ile anlaştı!
F.Bahçe'den G.Saray'a çarpıcı gönderme!
DİĞER
MİLLİ MAÇ TARİHLERİ: Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Başkan Erdoğan’dan Kartalkaya faciası için net mesaj: Hesap sorulacak!
Okan Buruk ayrılığı açıkladı!
Cimbom zirvede farkı korudu! İşte güncel puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Batshuayi'nin sözleşmesini feshetti! G.Saray Batshuayi'nin sözleşmesini feshetti! 23:17
F.Bahçe'den G.Saray'a çarpıcı gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a çarpıcı gönderme! 23:10
Okan Buruk ayrılığı açıkladı! Okan Buruk ayrılığı açıkladı! 22:44
İnan: Maçın hakkı beraberlikti İnan: Maçın hakkı beraberlikti 22:40
Sanchez: Fırsatları değerlendirmemiz lazım Sanchez: Fırsatları değerlendirmemiz lazım 22:29
G.Saray'da 4 isim cezalı duruma düştü! G.Saray'da 4 isim cezalı duruma düştü! 22:27
Daha Eski
Elias Jelert: G.Saray'da olmayı seviyorum Elias Jelert: G.Saray'da olmayı seviyorum 22:24
Kutucu: Dries Ağabeyle golü çalıştık Kutucu: Dries Ağabeyle golü çalıştık 22:23
Cimbom zirvede farkı korudu! İşte güncel puan durumu Cimbom zirvede farkı korudu! İşte güncel puan durumu 22:04
G.Saray Antep'ten 3 puanla döndü G.Saray Antep'ten 3 puanla döndü 22:02
G.Saray'da 4 oyuncu cezalı duruma düştü! G.Saray'da 4 oyuncu cezalı duruma düştü! 21:00
Neuer 2026'ya kadar Bayern'de Neuer 2026'ya kadar Bayern'de 20:14