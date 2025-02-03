Gaziantep FK 0-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında lider Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrılarak şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet aldı.

MAÇIN TEK GOLÜ AHMED KUTUCU'DAN

Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı köşe vuruşunda Mertens'in ortasında Ahmed Kutucu, gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Ahmed Kutucu, bu golle Galatasaray formasıyla ilk kez fileleri havalandırırken, bu sezon Süper Lig'de sekizinci kez bir maçın açılış golünü kaydetmiş oldu.

İLK YARIDA GAZİANTEP FK BASKISI

Maçın ilerleyen dakikalarında Gaziantep FK, beraberlik golünü bulmak için baskısını artırdı. 16. dakikada Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunu Muslera kontrol etti. 18. dakikada Kozlowski'nin uzaktan şut denemesi üstten auta çıktı. İlk yarının son dakikalarında Galatasaray farkı artırmak için fırsatlar yakalasa da, kaleci Mustafa Burak'ın başarılı performansıyla fark açılmadı ve devre arasına Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

İKİNCİ YARIDA GALATASARAY OYUNU KONTROL ETTİ

İkinci yarıda Gaziantep FK eşitliği sağlamak için baskılı oynarken, Galatasaray skoru koruma odaklı bir oyun sergiledi. 62. dakikada sakatlanan Elias Jelert'in yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu ve sarı-kırmızılı forma ile 100. resmi maçına çıkarak dalya dedi.

69. dakikada Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, Mertens'in yerine oyuna girerek ilk kez sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.

Mücadelede sarı kart gören Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Abdülkerim Bardakçı Adana Demirspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

GALATASARAY PUAN FARKINI KORUDU

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Galatasaray, 1-0'lık galibiyetle 57 puana ulaştı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Gaziantep FK ise 26 puanda kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde lig sonuncusu Adana Demirspor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise haftayı bay geçecek.