Galatasaray Victor Nelsson'u Roma'ya kiraladı!

Galatasaray, defans oyuncusu Victor Nelsson'un sezon sonuna kadar AS Roma'ya kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nelsson'un sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldı ve oyuncu, Roma'ya kiralık olarak gönderildi.

Anlaşmaya göre, Roma, Galatasaray'a 500.000 EUR tutarında kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca, anlaşmada 10 milyon EUR'luk bir satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu opsiyonun gerçekleşmesi durumunda, Nelsson'un kesin transfer bedeli 10 milyon EUR olarak belirlendi. Ayrıca, maksimum 2 milyon EUR tutarında şarta bağlı bonuslar da sözleşmeye dahil edildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması...

Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatılmış olup, futbolcumuzun 2024-2025 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda AS Roma S.r.L. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, AS Roma… pic.twitter.com/guflZd8KEJ — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 3, 2025

Victor Nelsson Galatasaray'a şu sözlerle veda etti: "Galatasaray'da geçirdiğim süre boyunca gösterdiğiniz sevgi ve destek için tüm kalbimle ve içtenlikle teşekkür ederim. Her dakikasını seviyorum. CimBom ailesinin bir parçası olduğumu söylemekten gurur duyuyorum."