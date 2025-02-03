  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray Victor Nelsson'u Roma'ya kiraladı!

Galatasaray Victor Nelsson'u Roma'ya kiraladı!

Galatasaray, defans oyuncusu Victor Nelsson'un sezon sonuna kadar AS Roma'ya kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nelsson'un sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldı ve oyuncu, Roma'ya kiralık olarak gönderildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 01:05 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 01:15
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Victor Nelsson'u Roma'ya kiraladı!

Galatasaray, defans oyuncusu Victor Nelsson'un sezon sonuna kadar AS Roma'ya kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nelsson'un sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldı ve oyuncu, Roma'ya kiralık olarak gönderildi.

Anlaşmaya göre, Roma, Galatasaray'a 500.000 EUR tutarında kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca, anlaşmada 10 milyon EUR'luk bir satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu opsiyonun gerçekleşmesi durumunda, Nelsson'un kesin transfer bedeli 10 milyon EUR olarak belirlendi. Ayrıca, maksimum 2 milyon EUR tutarında şarta bağlı bonuslar da sözleşmeye dahil edildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması...

Victor Nelsson Galatasaray'a şu sözlerle veda etti: "Galatasaray'da geçirdiğim süre boyunca gösterdiğiniz sevgi ve destek için tüm kalbimle ve içtenlikle teşekkür ederim. Her dakikasını seviyorum. CimBom ailesinin bir parçası olduğumu söylemekten gurur duyuyorum."

Galatasaray Milan ile anlaştı!
Batshuayi'nin transferi açıklandı!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi sürüyor! Bu kez teklifi...
Atama kararları Resmi Gazete'de: MGK Genel Sekreterliğine Okay Memiş Atandı
Okan Buruk ayrılığı açıkladı!
G.Saray Antep'ten 3 puanla döndü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Nelsson'u Roma'ya kiraladı G.Saray Nelsson'u Roma'ya kiraladı 01:05
Hatipoğlu: Yine hakem hatası oldu Hatipoğlu: Yine hakem hatası oldu 23:51
David Beckham'dan Beşiktaş'a ziyaret! David Beckham'dan Beşiktaş'a ziyaret! 23:49
Batshuayi'nin transferi açıklandı! Batshuayi'nin transferi açıklandı! 23:17
F.Bahçe'den G.Saray'a çarpıcı gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a çarpıcı gönderme! 23:10
Okan Buruk ayrılığı açıkladı! Okan Buruk ayrılığı açıkladı! 22:44
Daha Eski
İnan: Maçın hakkı beraberlikti İnan: Maçın hakkı beraberlikti 22:40
Sanchez: Fırsatları değerlendirmemiz lazım Sanchez: Fırsatları değerlendirmemiz lazım 22:29
G.Saray'da 4 isim cezalı duruma düştü! G.Saray'da 4 isim cezalı duruma düştü! 22:27
Elias Jelert: G.Saray'da olmayı seviyorum Elias Jelert: G.Saray'da olmayı seviyorum 22:24
Kutucu: Dries Ağabeyle golü çalıştık Kutucu: Dries Ağabeyle golü çalıştık 22:23
Cimbom zirvede farkı korudu! İşte güncel puan durumu Cimbom zirvede farkı korudu! İşte güncel puan durumu 22:04