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Haberler Galatasaray Elias Jelert: Galatasaray'da olmayı seviyorum

Elias Jelert: Galatasaray'da olmayı seviyorum

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı kırmızılılarda Elias Jelert karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 22:24
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Elias Jelert: Galatasaray'da olmayı seviyorum

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar rakibini Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Elias Jelert mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

Elias Jelert: "İyi bir maç çıkardık. Oyunu kontrol ettik. 1-0'dan fazlası olabilirdi. İyi mücadele ettik. Savunmada iyiydik."

"G.SARAY'DA OLMAYI SEVİYORUM"

Bugün kanat bektim. Hücum yapmayı seviyorum. Kanatta tüm hattı ileri geri kullanmayı seviyorum. Sağ bek olarak da kanat bek de, hocam isterse kanat olarak da oynayabilirim. Şu an iyi bir andayım. Galatasaray'da olmayı seviyorum, büyük bir kulübün parçasıyım. Bazen baskı oluyor. Her zaman 11'de oynamak isterim ama bazen olmuyor, olunca elimden geleni yapmak isterim." dedi.

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