Rio Ferdinand'dan transfer çağrısı: Galatasaray'dan o oyuncuyu alın!
Manchester United'ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand, İngiltere Premier Lig'de ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Kırmızı Şeytanlar'a Galatasaray'ın yıldız oyuncusunu kiralık olarak almaları çağrısında bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Portekizli çalıştırıcının bu deneyi, United'ın tüm maç boyunca sadece iki isabetli şut çekebilmesi ile sonuçlandı.
Kendi YouTube kanalında konuşan Ferdinand, Manchester ekibinin hücum hattında oluşan kaosa değindi.
"ONA ÖĞRETECEK KİMSE YOK"
Ferdinand, 70 milyon Sterlin civarında piyasa değerine sahip olması sebebiyle taraftarların Rasmus Hojlund'dan çok büyük beklentileri olduğunu söyledi.
Ayrıca Danimarkalı santrfor ile ilgili, "O henüz hazır değil. Ne yazık ki takımda örnek alabileceği, bir şeyler öğrenebileceği hiçbir oyuncu da yok." dedi.
Hojlund'un beklentilerin altında kalması ve bu sebeple hücum hattında yaşanan aksaklıkların çözümü ile ilgili yaptığı yorum ise dikkat çekti.
Ferdinand, "Onu hemen kiralayın!" diyerek Galatasaray'ın yıldız oyuncusunu hedef gösterdi.
Emekli stoper, Victor Osimhen'in adını vererek, "Hücumu sonuna kadar götürebilecek, gol atabilecek, deneyimli, en üst seviyede bir futbolcu." dedi.
"Finansal açıdan bunu başarabiliyorsak şimdi Osimhen'i alalım. Onu hemen kiralayın!" diye ekleyen Ferdinand, sarı kırmızılı taraftarları telaşlandırdı.
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