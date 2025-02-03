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Haberler Galatasaray Rio Ferdinand'dan transfer çağrısı: Galatasaray'dan o oyuncuyu alın!

Rio Ferdinand'dan transfer çağrısı: Galatasaray'dan o oyuncuyu alın!

Manchester United'ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand, İngiltere Premier Lig'de ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Kırmızı Şeytanlar'a Galatasaray'ın yıldız oyuncusunu kiralık olarak almaları çağrısında bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 16:10
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Rio Ferdinand'dan transfer çağrısı: Galatasaray'dan o oyuncuyu alın!

Rio Ferdinand, Manchester United'ın sahasında Crystal Palace'a 2-0 yenildiği maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Rio Ferdinand'dan transfer çağrısı: Galatasaray'dan o oyuncuyu alın!

Oynanan karşılaşmada Ruben Amorim, beklenilen performansı vermeyen Rasmus Hojlund'u yedek kulübesinde başlattı.

Rio Ferdinand'dan transfer çağrısı: Galatasaray'dan o oyuncuyu alın!

Amorim'in defansif orta saha oyuncusu Kobbie Mainoo'yu sahte dokuz olarak oynatma kararı hücumda büyük aksamalara sebebiyet verdi.

Rio Ferdinand'dan transfer çağrısı: Galatasaray'dan o oyuncuyu alın!

Portekizli çalıştırıcının bu deneyi, United'ın tüm maç boyunca sadece iki isabetli şut çekebilmesi ile sonuçlandı.

Rio Ferdinand'dan transfer çağrısı: Galatasaray'dan o oyuncuyu alın!

Kendi YouTube kanalında konuşan Ferdinand, Manchester ekibinin hücum hattında oluşan kaosa değindi.

Rio Ferdinand'dan transfer çağrısı: Galatasaray'dan o oyuncuyu alın!

"ONA ÖĞRETECEK KİMSE YOK"

Ferdinand, 70 milyon Sterlin civarında piyasa değerine sahip olması sebebiyle taraftarların Rasmus Hojlund'dan çok büyük beklentileri olduğunu söyledi.

Rio Ferdinand'dan transfer çağrısı: Galatasaray'dan o oyuncuyu alın!

Ayrıca Danimarkalı santrfor ile ilgili, "O henüz hazır değil. Ne yazık ki takımda örnek alabileceği, bir şeyler öğrenebileceği hiçbir oyuncu da yok." dedi.

Rio Ferdinand'dan transfer çağrısı: Galatasaray'dan o oyuncuyu alın!

Hojlund'un beklentilerin altında kalması ve bu sebeple hücum hattında yaşanan aksaklıkların çözümü ile ilgili yaptığı yorum ise dikkat çekti.

Rio Ferdinand'dan transfer çağrısı: Galatasaray'dan o oyuncuyu alın!

Ferdinand, "Onu hemen kiralayın!" diyerek Galatasaray'ın yıldız oyuncusunu hedef gösterdi.

Rio Ferdinand'dan transfer çağrısı: Galatasaray'dan o oyuncuyu alın!

Emekli stoper, Victor Osimhen'in adını vererek, "Hücumu sonuna kadar götürebilecek, gol atabilecek, deneyimli, en üst seviyede bir futbolcu." dedi.

Rio Ferdinand'dan transfer çağrısı: Galatasaray'dan o oyuncuyu alın!

"Finansal açıdan bunu başarabiliyorsak şimdi Osimhen'i alalım. Onu hemen kiralayın!" diye ekleyen Ferdinand, sarı kırmızılı taraftarları telaşlandırdı.

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