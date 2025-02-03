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Haberler Galatasaray Davinson Sanchez: Fırsatları değerlendirmemiz lazım

Davinson Sanchez: Fırsatları değerlendirmemiz lazım

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların başarılı savunma oyuncusu Davinson Sanchez açıklamalarda bulundu. İşte Sanchez'in açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 22:29 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 22:31
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Davinson Sanchez: Fırsatları değerlendirmemiz lazım

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin başarılı stoperi Davinson Sanchez, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Sanchez'in açıklamaları...

"FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEMİZ LAZIM"

"Şu anda vazgeçilmez bir döneme giriyoruz. Önce kupada, sonra ligde, daha sonra Avrupa'da maçlar var. Fırsatları değerlendirmemiz lazım. Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuzu unutmamalıyız. Hepimiz sorumluluğumuzu bilmeli, birbirimiz için mücadele etmeliyiz. En iyi takım olduğumuz için maçları domine etmeliyiz. Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuz için tüm maçları kazanmalıyız."

MORATA AÇIKLAMASI

"Morata'yı daha önce tanıyordum. Elinden gelenin en iyisini yapacaktır her zaman. Bireysele değil birlik olarak hedeflere odaklanmak gerekiyor ki mayıs ayı sonunda kutlama yapabilelim."

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