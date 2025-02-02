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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş paylaşım: "Gideceksiniz!"

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş paylaşım: "Gideceksiniz!"

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u Kadıköy'de 2-0 geriden gelerek 3-2 yendiği maçın ardından flaş bir açıklama yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 22:15 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 22:29
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Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş paylaşım: "Gideceksiniz!"

Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta 9 kişi kalan rakibini 3-2 mağlup etti.

Tartışmalı kararların çıktığı mücadele sonrası Galatasaray, MHK ve VAR hakemlerini hedef alan sert bir açıklama yayınladı.

İşte sarı kırmızılı ekibin paylaşımı:

Bu akşam Türk futboluna getirmek istedikleri yeni düzeni gördük!

Ağızlarından hakkı hukuku hiçbir zaman düşürmeyen ama kazanmak için gerek geçmişte gerekse bugün, her türlü yola başvurmaktan çekinmeyen bu hırsızlar, sahada rakiplerinin emeğini çalmaya devam ettiler.

Onlar için yabancı VAR, futbola adalet getirmek için değil; istedikleri ayrıcalığı sağlamak, haksız kararları vermek için var!

Tüm bu rezilliği görüp, sahada yüzleri kızarmadan sevinen bu kötü insanlara, hak yiyerek şampiyon olunmayacağını bir kez daha göstereceğiz.

Yabancı VAR'ınızla, MHK Başkanınızla, Federasyonunuzla, kullandığınız tüm aparatlarla bu ülke futbolundan gideceksiniz!

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