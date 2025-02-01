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Haberler Galatasaray Morata heyecanı

Morata heyecanı

Galatasaray’ın İspanyol golcüyle anlaşması Avrupa’da büyük yankı uyandırdı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Morata heyecanı

Cimbom, Milan'ın yıldızı Alvaro Morata ile transfer bombasını patlatmak için geri sayımda. Hem İtalyan kulübüyle hem 32 yaşındaki İspanyol golcüyle el sıkışan Galatasaray taraftara transfer müjdesini vermeye hazırlanıyor. Aslan'ın Morata hamlesi deyim yerindeyse transfer dünyasını sarstı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun önceki gün flaş haberi duyurmasının ardından bu transfer harekatı Avrupa medyasında manşetlere çıktı. Özellikle İspanya ve İtalya basını İcardi'li, Osimhen'li, Batshuayi'li Galatasaray hücum hattının çok daha güçlü hale geleceğine vurgu yaptı.

TuttoMercatoWeb "Morata, G.Saray'ın inanılmaz hücum hattına katılıyor. Avrupa'nın en güçlüleri orada! G.Saray'ın hücum hattı bir ateş gücü olacak" diye yazdı. El Mundo Deportivo ise "G.Saray, Morata ve Osimhen'le hücumda oluşturacağı yıkıcı ikilinin heyecanı içinde" ifadesini kullandı.

'TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN İYİ HÜCUM HATTI'

Serie A'da şampiyon olan Osimhen, Fransa'da şampiyon olan İcardi ve Premier Lig'de şampiyon olan Batshuayi G.Saray'ın kadrosunda. Aslan, Morata ile hem La Liga, hem Serie A hem Avrupa Şampiyonluğu yaşayan bir golcüye daha kavuşacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar "Türk futbol tarihinin en iyi hücum hattı bizde olacak" görüşünde.

'MİLAN GOLCÜ ALMADAN BIRAKMAZ'

İtalyan basını, Milan'ın yeni transfer yapmadan Morata'yı satmayacağını yazdı.

MORATA'NIN GÖZ KAMAŞTIRAN BAŞARILARI

-1 İspanya ile Avrupa Şampiyonluğu

-2 Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

-1 Real Madrid'le FIFA Kulüpler şampiyonluğu

-2 Real Madrid'le La Liga şampiyonluğu

-2 Juventus'la Serie A şampiyonluğu

-1 Real Madrid'le UEFA Süper Kupa şampiyonluğu

-1 Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu

-1 İspanya ile Milletler Ligi şampiyonluğu

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