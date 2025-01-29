TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! İşte yeni takımı
Galatasaray'da iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte yeni sezonda fazla forma şansı bulamayan ve ayrılma ihtimali gündemde olan Hakim Ziyech ile ilgili son olarak flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Öte yandan Aslan'da takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.
Galatasaray'a geçen sezon Chelsea'den kiralık olarak gelen ve bu sezonun başında bedelsiz olarak sarı-kırmızılı ekibin futbolcusu olan Hakim Ziyech ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Yeni sezonda fazla forma şansı bulamayan Ziyech için ayrılık ihtimali gündemdeydi. Faslı futbolcu ile ilgili son olarak flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
ZIYECH KATAR YOLCUSU
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hakim Ziyech, Galatasaray'ın ardından Katar'ın Al Duhail takımına transfer olmak için sözlü anlaşmaya vardı.
Ziyech, yeni sezonda Galatasaray için bütün kulvarlarda 11 maça çıkıp 320 dakika sahada kalırken toplamda 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Faslı futbolcunun sarı-kırmızılı ekiple olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
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