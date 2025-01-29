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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! İşte yeni takımı

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! İşte yeni takımı

Galatasaray'da iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte yeni sezonda fazla forma şansı bulamayan ve ayrılma ihtimali gündemde olan Hakim Ziyech ile ilgili son olarak flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 09:26
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! İşte yeni takımı

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! İşte yeni takımı

Sarı-kırmızılıların yaptığı ilk transfer ise Ahmed Kutucu oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! İşte yeni takımı

Cimbom, milli futbolcuyu Eyüpspor'dan 5.96 milyon euro bedelle kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! İşte yeni takımı

Öte yandan Aslan'da takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! İşte yeni takımı

Galatasaray'a geçen sezon Chelsea'den kiralık olarak gelen ve bu sezonun başında bedelsiz olarak sarı-kırmızılı ekibin futbolcusu olan Hakim Ziyech ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! İşte yeni takımı

Yeni sezonda fazla forma şansı bulamayan Ziyech için ayrılık ihtimali gündemdeydi. Faslı futbolcu ile ilgili son olarak flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! İşte yeni takımı

ZIYECH KATAR YOLCUSU

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hakim Ziyech, Galatasaray'ın ardından Katar'ın Al Duhail takımına transfer olmak için sözlü anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! İşte yeni takımı

Ziyech, yeni sezonda Galatasaray için bütün kulvarlarda 11 maça çıkıp 320 dakika sahada kalırken toplamda 1 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! İşte yeni takımı

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Faslı futbolcunun sarı-kırmızılı ekiple olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

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