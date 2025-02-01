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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Morata için planlar yapıldı! Sistem yeniden değişiyor

Galatasaray'da Morata için planlar yapıldı! Sistem yeniden değişiyor

Galatasaray, ara transferde Alvaro Morata'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin İspanyol golcünün gelişiyle birlikte oyun planında önemli bir değişikliğe gideceği öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 10:20
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Galatasaray'da Morata için planlar yapıldı! Sistem yeniden değişiyor

Galatasaray'ın transfer etmek için girişimlerini sürdürdüğü Alvaro Morata'nın transferi gerçekleşirse, sarı-kırmızılı ekipte önemli değişikliklerin olması bekleniyor.

Galatasaray'da Morata için planlar yapıldı! Sistem yeniden değişiyor

Icardi'nin sakatlığı ve Batshuayi'nin formsuzluğu sebebiyle hücumda sorun yaşayan Cimbom, İspanyol golcüyü transfer ederek çözüme ulaşmak istiyor.

Galatasaray'da Morata için planlar yapıldı! Sistem yeniden değişiyor

MORATA İLE 3-4-1-2

Okan Buruk, Victor Osimhen'in transferi sonrasında formasyonda değişikliğe gitmiş ve İcardi ile Nijeryalı yıldızı çift santrfor olarak sahaya sürmüştü.

Galatasaray'da Morata için planlar yapıldı! Sistem yeniden değişiyor

Bu dizimle birlikte güçlü bir oyun elde eden sarı-kırmızılılar, Icardi'nin sakatlanmasıyla birlikte yeniden 4-2-3-1'e dönüş yaptı.

Galatasaray'da Morata için planlar yapıldı! Sistem yeniden değişiyor

Ancak sonuçlar istenilen gibi olmadı. Teknik direktör Okan Buruk, yönetimden golcü transferi istedi. Yönetim de Milan'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata'yla prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray'da Morata için planlar yapıldı! Sistem yeniden değişiyor

Okan Buruk da İspanyol forvet imzayı atarsa yeniden 3-4-1-2'ye dönüş kararı aldı. Morata'yla birlikte yeniden çift santrforla sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar, bu şekilde oyun dominasyonunu yeniden elde etmek istiyor.

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