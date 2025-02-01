Galatasaray'da Morata için planlar yapıldı! Sistem yeniden değişiyor
Galatasaray, ara transferde Alvaro Morata'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin İspanyol golcünün gelişiyle birlikte oyun planında önemli bir değişikliğe gideceği öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu dizimle birlikte güçlü bir oyun elde eden sarı-kırmızılılar, Icardi'nin sakatlanmasıyla birlikte yeniden 4-2-3-1'e dönüş yaptı.
Ancak sonuçlar istenilen gibi olmadı. Teknik direktör Okan Buruk, yönetimden golcü transferi istedi. Yönetim de Milan'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata'yla prensip anlaşmasına vardı.
Okan Buruk da İspanyol forvet imzayı atarsa yeniden 3-4-1-2'ye dönüş kararı aldı. Morata'yla birlikte yeniden çift santrforla sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar, bu şekilde oyun dominasyonunu yeniden elde etmek istiyor.
Buruk, Ajax maçı sonrasında bu sistemle oynamak istediğini net bir şekilde ifade etmişti.
DİĞER