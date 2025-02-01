Galatasaray'da Morata için planlar yapıldı! Sistem yeniden değişiyor

Bu dizimle birlikte güçlü bir oyun elde eden sarı-kırmızılılar, Icardi'nin sakatlanmasıyla birlikte yeniden 4-2-3-1'e dönüş yaptı.

Ancak sonuçlar istenilen gibi olmadı. Teknik direktör Okan Buruk, yönetimden golcü transferi istedi. Yönetim de Milan'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata'yla prensip anlaşmasına vardı.