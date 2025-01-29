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Hakem İspanya'dan
UEFA Avrupa Ligi'nde 8. haftada Ajax ile G.Saray arasındaki mücadeleyi İspanya Federasyonu'ndan Hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Amsterdam'daki Johan Cruijff ArenA'da saat 23.00'de oynanacak maçta Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek. Mücadelede Carlos del Cerro Grande ise VAR hakemi olarak görev yapacak.
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