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Haberler Galatasaray Hakem İspanya'dan

Hakem İspanya'dan

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. haftada Ajax ile G.Saray arasındaki mücadeleyi İspanya Federasyonu'ndan Hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Amsterdam'daki Johan Cruijff ArenA'da saat 23.00'de oynanacak maçta Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek. Mücadelede Carlos del Cerro Grande ise VAR hakemi olarak görev yapacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Hakem İspanya'dan
UEFA Avrupa Ligi'nde 8. haftada Ajax ile G.Saray arasındaki mücadeleyi İspanya Federasyonu'ndan Hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Amsterdam'daki Johan Cruijff ArenA'da saat 23.00'de oynanacak maçta Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek. Mücadelede Carlos del Cerro Grande ise VAR hakemi olarak görev yapacak.
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