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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Eren Elmalı için devrede! Galatasaray'a bir transfer çalımı daha

Fenerbahçe Eren Elmalı için devrede! Galatasaray'a bir transfer çalımı daha

Ara transfer dönemi hamleleri ile adından bahsettiren Fenerbahçe, Galatasaray'ın elinden Milan Skriniar'ın ardından bir oyuncuyu daha almaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, sol bek takviyesi için Galatasaray'ın da gündeminde olan Eren Elmalı için girişimde bulunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Fenerbahçe Eren Elmalı için devrede! Galatasaray'a bir transfer çalımı daha

Fenerbahçe ara transferde hız kesmiyor.

Fenerbahçe Eren Elmalı için devrede! Galatasaray'a bir transfer çalımı daha

Önce iç transferde İrfan Can Kahveci ile sözleşme yenileyen ardından Diego Carlos, Skriniar ve Mimovic'i bitiren sarı-lacivertliler şimdi de Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı için düğmeye bastı.

Fenerbahçe Eren Elmalı için devrede! Galatasaray'a bir transfer çalımı daha

Şampiyonluk mücadelesi verdiği Galatasaray'ın elinden Skriniar'ı alan Kanarya, yine ezeli rakibinin istediği Eren için Trabzonspor'a oyuncunun şartlarını sordu.

Fenerbahçe Eren Elmalı için devrede! Galatasaray'a bir transfer çalımı daha

24 yaşındaki sol bek için Trabzonspor, 5 milyon Euro bonservis bedeli konusunda Galatasaray ile anlaşmış ancak ödeme planında orta yol bulunamaması sonrası transfer gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe Eren Elmalı için devrede! Galatasaray'a bir transfer çalımı daha

Sabah'ın haberine göre F.Bahçe'nin bu rakamı vermeye hazır olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Eren Elmalı için devrede! Galatasaray'a bir transfer çalımı daha

Kartalspor altyapısında yetişen Eren, Kasımpaşa'dan 3.6 milyon Euro bonservisle 2022'de Trabzonspor'a 5 yıllık imza atmıştı.

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