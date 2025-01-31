Fenerbahçe Eren Elmalı için devrede! Galatasaray'a bir transfer çalımı daha
Ara transfer dönemi hamleleri ile adından bahsettiren Fenerbahçe, Galatasaray'ın elinden Milan Skriniar'ın ardından bir oyuncuyu daha almaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, sol bek takviyesi için Galatasaray'ın da gündeminde olan Eren Elmalı için girişimde bulunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri (FB GS spor haberi)
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24 yaşındaki sol bek için Trabzonspor, 5 milyon Euro bonservis bedeli konusunda Galatasaray ile anlaşmış ancak ödeme planında orta yol bulunamaması sonrası transfer gerçekleşmemişti.
Sabah'ın haberine göre F.Bahçe'nin bu rakamı vermeye hazır olduğu öğrenildi.
Kartalspor altyapısında yetişen Eren, Kasımpaşa'dan 3.6 milyon Euro bonservisle 2022'de Trabzonspor'a 5 yıllık imza atmıştı.
Oyuncu bu sezon 17 lig maçında 1433 dakika oynadı, bir asist yaptı.
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