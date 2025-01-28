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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Yunus Akgün için flaş karar!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Yunus Akgün için flaş karar!

Bu sezon sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için yönetimden flaş karar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Yunus Akgün için flaş karar!

Nuri Şahin ile yollarını ayıran Borussia Dortmund'un G.Saray'dan Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Yunus Akgün için flaş karar!

Takvim'de yer alan habere göre Bundesliga ekibinin Cimbom'a transfer için 12 milyon Euro teklif ettiği öne sürülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Yunus Akgün için flaş karar!

Sarı-Kırmızılı kulübün ise Alman temsilcisinin teklifini geri çevirdiği gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Yunus Akgün için flaş karar!

Dortmund, 23 yaşındaki Karim Adeyemi'nin peşinde olan Napoli ve Chelsea'nin ilgisi nedeniyle olası bir ayrılığı göz önünde bulunduruyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Yunus Akgün için flaş karar!

Milli futbolcu, Sarı-Kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 28 maçta 11 gol atıp 7 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Yunus Akgün için flaş karar!

24 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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