TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Yunus Akgün için flaş karar!

Nuri Şahin ile yollarını ayıran Borussia Dortmund'un G.Saray'dan Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre Bundesliga ekibinin Cimbom'a transfer için 12 milyon Euro teklif ettiği öne sürülüyor.