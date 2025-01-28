TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Yunus Akgün için flaş karar!
Bu sezon sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için yönetimden flaş karar geldi. İşte detaylar...
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Dortmund, 23 yaşındaki Karim Adeyemi'nin peşinde olan Napoli ve Chelsea'nin ilgisi nedeniyle olası bir ayrılığı göz önünde bulunduruyor.
Milli futbolcu, Sarı-Kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 28 maçta 11 gol atıp 7 asist yaptı.
24 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Genç yıldız 14 kez milli formayı giyerken performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmiş durumda.
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