Galatasaray'a Tuta transferinde beklenmeyen pürüz!

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda savunmaya takviye yapmaya çalışan sarı-kırmızılılar, yine daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Frankfurt'un yıldızı Tuta için nabız yokluyor.

Bu kez vites yükselten sarı-kırmızılılar kapıyı 12 milyon Euro'luk bir bonservis teklifiyle çaldı. Ancak Frankfurt'un göndermek istemediği ve as kadroda şans verdiği Brezilyalı futbolcu için bu teklifi düşük bulduğu ortaya çıktı.