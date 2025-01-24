Galatasaray'a Tuta transferinde beklenmeyen pürüz!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Tuta ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Cimbom oyuncu için beklenmeyen bir pürüz ile karşı karşıya. İşte detaylar...
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Alman ekibi bu sezon 24 resmi maçta forma şansı bulan 25 yaşındaki oyuncusu için 16 milyon Euro seviyesinde bir ücret talep ediyor.
Bir yandan da Pavlovic transferini yürüten yönetim, bu iki isimden birisini renklerine katacak.
Ancak transferlerde hem maliyetleri hem de oyuncuların tutumu belirleyici olacak.
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