  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Tuta transferinde beklenmeyen pürüz!

Galatasaray'a Tuta transferinde beklenmeyen pürüz!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Tuta ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Cimbom oyuncu için beklenmeyen bir pürüz ile karşı karşıya. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'a Tuta transferinde beklenmeyen pürüz!

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda savunmaya takviye yapmaya çalışan sarı-kırmızılılar, yine daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Frankfurt'un yıldızı Tuta için nabız yokluyor.

Galatasaray'a Tuta transferinde beklenmeyen pürüz!

Oyuncunun isminin daha önce ezeli rakibiyle anıldığı sıralarda da Alman ekibiyle temasa geçen yönetim transferi sormuştu.

Galatasaray'a Tuta transferinde beklenmeyen pürüz!

Bu kez vites yükselten sarı-kırmızılılar kapıyı 12 milyon Euro'luk bir bonservis teklifiyle çaldı. Ancak Frankfurt'un göndermek istemediği ve as kadroda şans verdiği Brezilyalı futbolcu için bu teklifi düşük bulduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'a Tuta transferinde beklenmeyen pürüz!

Alman ekibi bu sezon 24 resmi maçta forma şansı bulan 25 yaşındaki oyuncusu için 16 milyon Euro seviyesinde bir ücret talep ediyor.

Galatasaray'a Tuta transferinde beklenmeyen pürüz!

Bir yandan da Pavlovic transferini yürüten yönetim, bu iki isimden birisini renklerine katacak.

Galatasaray'a Tuta transferinde beklenmeyen pürüz!

Ancak transferlerde hem maliyetleri hem de oyuncuların tutumu belirleyici olacak.

F.Bahçe'ye Fransız 10 numara! Anelka devrede
F.Bahçelileri Talisca için heyecanlandıran haber!
DİĞER
İbrahim Tatlıses ve küçük kızı Elif Ada'nın benzerliği yok artık dedirtti! "Aynı babasının kopyası"
Bolu'daki yangın faciasında bir skandal daha patlak verdi! Tanju Özcan itfaiye aracını satıp makam aracı almış
Mourinho: Yorum yapmak mümkün değil!
G.Saray yeni transferini resmen açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 24 Ocak Cuma Bugün hangi maçlar var? 24 Ocak Cuma 07:42
Altay Rıdvan'ı üzdü! Altay Rıdvan'ı üzdü! 00:58
Altay Rıdvan'ı üzdü! Altay Rıdvan'ı üzdü! 00:58
G.Saray yeni transferini resmen açıkladı! G.Saray yeni transferini resmen açıkladı! 00:26
Mourinho: Yorum yapmak mümkün değil! Mourinho: Yorum yapmak mümkün değil! 00:26
Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada? Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada? 00:26
Daha Eski
F.Bahçe evinde berabere kaldı! F.Bahçe evinde berabere kaldı! 00:26
A. Efes Milano'ya fark attı! A. Efes Milano'ya fark attı! 00:26
Walker transferinde şok gelişme! İmzayı atıyor Walker transferinde şok gelişme! İmzayı atıyor 00:26
F.Bahçe'ye transfer vetosu! F.Bahçe'ye transfer vetosu! 00:26
F.Bahçe'den bir çalım daha! Menajeriyle temasa geçildi F.Bahçe'den bir çalım daha! Menajeriyle temasa geçildi 00:26
Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası! Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası! 00:26