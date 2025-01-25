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Haberler Galatasaray Hayaldi gerçek oldu

Hayaldi gerçek oldu

Galatasaray'ın yeni transferi Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılı formayı giyeceği için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Hayaldi gerçek oldu

Galatasaray'ın yeni transferi Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılı formayı giyeceği için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi: "Hayal kurabilmek güzel, o hayalleri gerçekleştirebilmek daha da güzeldir. Bugün birçok duyguyu aynı anda yaşıyorum; çok mutluyum ve çok gururluyum. Çocukluk hayalim olan Galatasaray formasını sırtıma geçirecek olmanın tarifsiz heyecanı içerisindeyim. Ne kadar büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım ve Galatasaray tarihine, kültürüne yakışacak şekilde o formayı terletmek için sabırsızlanıyorum. Bazılarını izlediğim, bazılarının isimlerini duyarak büyüdüğüm Galatasaray efsanelerinin hatıralarına layık olmak için elimden geleni yapacağım. En büyük teşekkürüm de bana bu formayı layık gören başta sayın başkan Dursun Özbek olmak üzere tüm Galatasaray Spor Kulübü'nün değerli yöneticilerine. Bana emanet ettiğiniz bu formayı layıkıyla taşıyacağıma inanınız. Ve taraftarlarımız; sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Evet, hayaldi, gerçek oldu ve de çok güzel oldu."

"ARDA HOCAMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Güzel her hikayenin birden fazla kahramanı vardır. Ben bu yolu tek başıma yürümedim. Bugünkü Ahmed olmamda çok büyük payı olan ve beni koşulsuz destekleyen aileme, en ihtiyaç duyduğum anda elimden tutan Eyüpspor ailesi ve Arda Turan hocama özel bir teşekkür borçluyum. Bana güvendiniz; sizi mahcup etmediğim için çok mutluyum."

KUTUCU KADRODA

Galatasaray'ın Eyüpspor'dan kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu'nun bugünkü mücadelede kadroda olması bekleniyor. Oyunun gidişatına göre 24 yaşındaki futbolcu süre alabilir

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