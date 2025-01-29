Rota yeniden Zeki Çelik

Savunmasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren G.Saray, rotasını İtalya'ya kırdı. Sarı-kırmızılı takımın Roma'nın sağ beki Zeki Çelik için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı iddia edildi. Bu sezon en büyük problemi sağ bekte yaşayan Aslan, devre arasında savunma bölgesini mutlaka güçlendirmeyi hedefliyor. Ara transfer döneminin ilk transferini Ahmed Kutucu ile yapan sarı-kırmızılılar, Roma'dan Zeki Çelik'i gündemine aldı. Sağ beke Ajax'tan Devyne Rench'i transfer eden Roma'nın Zeki'nin ayrılığına sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon İtalyan ekibinde 27 maça çıkan deneyimli futbolcu, 1 asist yaptı. Kariyerine Bursaspor altyapısında başlayıp İstanbulspor'a transfer olan Zeki Çelik, 2018'de Ligue 1 ekiplerinden Lille'e imza attı. Fransa'da lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan 27 yaşındaki milli sağ bek oyuncusu, 2022 yılında 7.4 milyon euro karşılığında Roma'ya transfer oldu.

MOURINHO İLE ÇALIŞTI

Zeki Çelik, Roma'da Jose Mourinho ile çalıştı. Mourinho yönetiminde 49 resmi maça çıkan Zeki, 3 asist yaptı ve 2 bin 771 dakika süre aldı. Portekizli teknik adamın güvendiği isimlerden olan milli futbolcu başarılı bir görüntü çizdi.