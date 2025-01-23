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Haberler Galatasaray TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

Son dakika haberi: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında konuk ettiği Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Sürpriz puan kaybının ardından sarı kırmızılılarda flaş bir karar alındı. Galatasaray'da beklentilerin altında kalan isimle kısa süre içinde yolların ayrılacağı iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 11:50
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TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak doğrudan son 16 turuna yükselme yolunda yara aldı.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

RAMS Park'ta yapılan mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 6. dakikada Davinson Sanchez'in attığı golle 1-0 üstünlük kurdu. Öne geçmesinin ardından kısa süreli rakibinden baskı yiyen Galatasaray, 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ayağından gelen golle skoru 2-0 yaptı. Maçın 44. dakikasında Vladyslav Vanat'ın golüne engel olamayan ev sahibi ekip, devre arasına 2-1 önde girdi.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

İkinci yarının başında Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kartı iptal edilirken, Victor Osimhen kazanılan penaltıyı 53. dakikada gole çevirdi. Mücadelede 3-1 öne geçen Galatasaray'ın aldığı rahat nefes, 68. dakikada Andriy Yarmolenko'nun attığı gole sona erdi ve skor 3-2'ye geldi. Sonrasında oyunun kontrolünü tamamen rakibine kaptıran sarı-kırmızılı ekip, ciddi bir panik ve kaos yaşadı. Dinamo Kiev, 81. dakikada Yarmolenko'nun attığı golle skora denge getirdi: 3-3.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

Kalan bölümdeki hamleleri sonuç vermeyen Galatasaray, sahadan 1 puanla ayrıldı. Namağlup ünvanını korumasına rağmen ilk 8 yolunda yara alan sarı-kırmızılı ekip, puanını 13'e yükseltti.

İlk 6 maçı kaybeden Dinamo Kiev ise ilk kez puan aldı.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

PERDEYİ SANCHEZ AÇTI, ABDÜLKERİM DEVAMINI GETİRDİ

Galatasaray'ın attığı ilk 2 gol stoper oyuncularıyla geldi.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

Maçın 6. dakikasında kornerde ileri çıkan Sanchez, kafayla fileleri havalandırarak maçtaki gol perdesini açtı. Sarı-kırmızılı takımın baskı yediği anlarda sahneye çıkan bir diğer stoper Abdülkerim Bardakcı, yaklaşık 30 metreden çıkardığı şutla farkı 2'ye çıkardı.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 22. resmi maçına çıkan Kolombiyalı stoper, Trendyol Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez fileleri havalandırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez gol sevinci yaşayan Sanchez, toplamda 4 gole ulaştı.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

Galatasaray'da bu sezon 28. maçını oynayan Abdülkerim de Sanchez gibi ligde 2, kupada 1 gol kaydetti. Avrupa'da ilk kez fileleri havalandıran 30 yaşındaki stoper, gol sayısını 4'e yükseltti.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

OSIMHEN, TÜM KULVARLARDA 15. GOLÜNÜ ATTI

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 19. resmi maçta 15 gole ulaştı.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

Sezon başında İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Osimhen, Süper Lig'de 14 mücadelede 11 kez fileleri havalandırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5. maçına çıkan 26 yaşındaki santrfor, 53. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak gol sayısını 4'e yükseltti.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

VAR MÜDAHALESİYLE BARIŞ ALPER'İN KIRMIZI KARTI İPTAL EDİLDİ, PENALTI GELDİ

Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kartı iptal edilirken, Galatasaray lehine penaltı verildi.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

Mücadelenin 49. dakikasında kullanılan korner sonrasında Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla vurduğu topu arka direkte Oleksandr Tymchyk ile mücadeleye giren Barış Alper Yılmaz eliyle içeri çevirdi. Pozisyonda el kararı veren Estonyalı hakem Kristo Tohver, Barış Alper Yılmaz'ı ikinci sarı kartı göstererek oyundan attı.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

VAR'daki vatandaşı Marko Liiva'nın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Tohver, Barış Alper'e elle oynamasından önce rakibi Tymchyk tarafından faul yapıldığını tespit etti.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

Sarı-kırmızılı futbolcunun kırmızı kartını iptal eden Tohver, Galatasaray lehine penaltıya hükmetti. Müsabakanın 53. dakikasında penaltıyı kullanan Victor Osimhen, ev sahibi ekibi 3-1 üstünlüğe taşıdı.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

SON 11 RESMİ MAÇINDA GOL YEDİ

Galatasaray, yaptığı son 11 resmi müsabakada kalesini gole kapatamadı.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

Son olarak Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Sipay Bodrum FK müsabakasında gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 11 resmi maçta da rakiplerinin fileleri havalandırmasına engel olamadı.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

Bu sezonki 30. resmi maçına çıkan Galatasaray, 26. müsabakada kalesinde gol görerek kötü bir istatistiğe imza attı. Galatasaray, sadece Süper Lig'deki 4 müsabakada gol yemezken UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlarda gol yedi.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

Sarı-kırmızılı ekibin tüm kulvarlardaki 30. maçında yediği gol sayısı 47'ye yükseldi.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

MERTENS, UEFA AVRUPA LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla maça çıkan futbolcu oldu.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

2009-2010 sezonundan bu yana düzenlenen Avrupa'nın kulüpler düzeyinde 2 numaralı futbol organizasyonunda 70. maçına çıkan Mertens, Portekizli file bekçisi Rui Patricio'yu geride bırakarak bu turnuvada en fazla maç oynayan futbolcular sıralamasında zirveye yerleşti.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

TARAFTARDAN MUSLERA'YA TEPKİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kulübün yaşayan efsanesi kaleci Fernando Muslera'ya tepki gösterdi.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

Müsabakada Dinamo Kiev'in 3 golüne engel olamayan Uruguaylı file bekçisi, top ayağına geldiğinde taraftarlar tarafından ıslıkla protesto edildi.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından birçok taraftar, tezahüratlarla Muslera'ya destek verdi. ultrAslan'ın yer aldığı tribündeki taraftarlar, Muslera'yı ıslıklayanlara yönelik sert ifadelerle tepki gösterdi.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

AVRUPA LİGİ'NDE SAHASINDA İLK KEZ PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon iç sahada ilk kez puan kaybı yaşadı.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

Yenilenen formatında "Kupa 2"de iç sahadaki ilk 3 müsabakadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, dördüncü mücadelesinden 3 puan çıkartamadı.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

SON 2 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, yaptığı son 2 resmi maçından galibiyet çıkaramadı.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Dinamo Kiev karşısında da 3-1 öne geçmesine rağmen galip gelemedi.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

SON 25 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 25 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 25 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 17 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

UKRAYNA TEMSİLCİLERİNE KARŞI YİNE KAZANAMADI

Galatasaray, Ukrayna takımlarıyla yaptığı 4. resmi maçı da kazanamadı.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

Ukrayna takımlarıyla ilk maçında 2008-09 sezonunda Metalist karşısında çıkan sarı-kırmızılılar, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Galatasaray, ikinci sınavını 2010-11 sezonunda Karpaty karşısında verdi. UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turundaki eşleşmedeki maçlar 2-2 ve 1-1 berabere sona erdi.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak kötü istatistiğini bozamadı.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

GOLLERDEN SONRA MÜZİK ÇALINMADI

Bolu'daki yangın faciası nedeniyle Galatasaray'ın attığı gollerden sonra müzik yayını yapılmadı.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitirenden dolayı sarı-kırmızılı ekibin attığı gollerin ardından stat hoparlörlerinden müzik çalınmadı.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

Sarı-kırmızılı futbolcular maça kollarındaki siyah bantlarla çıkarken, müsabaka öncesinde de müzik yayını yapılmamıştı.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

GÖZLER TRANSFERDE!

Öte yandan Galatasaray'da, Dinamo Kiev maçı sonrası gözler transfere çevrildi.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

Sarı kırmızılılarda gelecek isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcular da merak ediliyordu.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

Bu doğrultuda Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'da sezon başında kadroda katılan Elias Jelert'in, ara transferde takımdan ayrılmasının beklendiği öne sürüldü.

TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

Genç futbolcunun önümüzdeki günlerde kiralık olarak sarı kırmızılılardan ayrılacağı iddia edildi.

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