TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı
Son dakika haberi: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında konuk ettiği Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Sürpriz puan kaybının ardından sarı kırmızılılarda flaş bir karar alındı. Galatasaray'da beklentilerin altında kalan isimle kısa süre içinde yolların ayrılacağı iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Kalan bölümdeki hamleleri sonuç vermeyen Galatasaray, sahadan 1 puanla ayrıldı. Namağlup ünvanını korumasına rağmen ilk 8 yolunda yara alan sarı-kırmızılı ekip, puanını 13'e yükseltti.
İlk 6 maçı kaybeden Dinamo Kiev ise ilk kez puan aldı.
PERDEYİ SANCHEZ AÇTI, ABDÜLKERİM DEVAMINI GETİRDİ
Galatasaray'ın attığı ilk 2 gol stoper oyuncularıyla geldi.
Maçın 6. dakikasında kornerde ileri çıkan Sanchez, kafayla fileleri havalandırarak maçtaki gol perdesini açtı. Sarı-kırmızılı takımın baskı yediği anlarda sahneye çıkan bir diğer stoper Abdülkerim Bardakcı, yaklaşık 30 metreden çıkardığı şutla farkı 2'ye çıkardı.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 22. resmi maçına çıkan Kolombiyalı stoper, Trendyol Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez fileleri havalandırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez gol sevinci yaşayan Sanchez, toplamda 4 gole ulaştı.
Galatasaray'da bu sezon 28. maçını oynayan Abdülkerim de Sanchez gibi ligde 2, kupada 1 gol kaydetti. Avrupa'da ilk kez fileleri havalandıran 30 yaşındaki stoper, gol sayısını 4'e yükseltti.
OSIMHEN, TÜM KULVARLARDA 15. GOLÜNÜ ATTI
Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 19. resmi maçta 15 gole ulaştı.
Sezon başında İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Osimhen, Süper Lig'de 14 mücadelede 11 kez fileleri havalandırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5. maçına çıkan 26 yaşındaki santrfor, 53. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak gol sayısını 4'e yükseltti.
VAR MÜDAHALESİYLE BARIŞ ALPER'İN KIRMIZI KARTI İPTAL EDİLDİ, PENALTI GELDİ
Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kartı iptal edilirken, Galatasaray lehine penaltı verildi.
Mücadelenin 49. dakikasında kullanılan korner sonrasında Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla vurduğu topu arka direkte Oleksandr Tymchyk ile mücadeleye giren Barış Alper Yılmaz eliyle içeri çevirdi. Pozisyonda el kararı veren Estonyalı hakem Kristo Tohver, Barış Alper Yılmaz'ı ikinci sarı kartı göstererek oyundan attı.
VAR'daki vatandaşı Marko Liiva'nın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Tohver, Barış Alper'e elle oynamasından önce rakibi Tymchyk tarafından faul yapıldığını tespit etti.
Sarı-kırmızılı futbolcunun kırmızı kartını iptal eden Tohver, Galatasaray lehine penaltıya hükmetti. Müsabakanın 53. dakikasında penaltıyı kullanan Victor Osimhen, ev sahibi ekibi 3-1 üstünlüğe taşıdı.
SON 11 RESMİ MAÇINDA GOL YEDİ
Galatasaray, yaptığı son 11 resmi müsabakada kalesini gole kapatamadı.
Son olarak Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Sipay Bodrum FK müsabakasında gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 11 resmi maçta da rakiplerinin fileleri havalandırmasına engel olamadı.
Bu sezonki 30. resmi maçına çıkan Galatasaray, 26. müsabakada kalesinde gol görerek kötü bir istatistiğe imza attı. Galatasaray, sadece Süper Lig'deki 4 müsabakada gol yemezken UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlarda gol yedi.
Sarı-kırmızılı ekibin tüm kulvarlardaki 30. maçında yediği gol sayısı 47'ye yükseldi.
MERTENS, UEFA AVRUPA LİGİ TARİHİNE GEÇTİ
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla maça çıkan futbolcu oldu.
2009-2010 sezonundan bu yana düzenlenen Avrupa'nın kulüpler düzeyinde 2 numaralı futbol organizasyonunda 70. maçına çıkan Mertens, Portekizli file bekçisi Rui Patricio'yu geride bırakarak bu turnuvada en fazla maç oynayan futbolcular sıralamasında zirveye yerleşti.
TARAFTARDAN MUSLERA'YA TEPKİ
Sarı-kırmızılı taraftarlar, kulübün yaşayan efsanesi kaleci Fernando Muslera'ya tepki gösterdi.
Müsabakada Dinamo Kiev'in 3 golüne engel olamayan Uruguaylı file bekçisi, top ayağına geldiğinde taraftarlar tarafından ıslıkla protesto edildi.
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından birçok taraftar, tezahüratlarla Muslera'ya destek verdi. ultrAslan'ın yer aldığı tribündeki taraftarlar, Muslera'yı ıslıklayanlara yönelik sert ifadelerle tepki gösterdi.
AVRUPA LİGİ'NDE SAHASINDA İLK KEZ PUAN KAYBETTİ
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon iç sahada ilk kez puan kaybı yaşadı.
Yenilenen formatında "Kupa 2"de iç sahadaki ilk 3 müsabakadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, dördüncü mücadelesinden 3 puan çıkartamadı.
SON 2 MAÇINI KAZANAMADI
Galatasaray, yaptığı son 2 resmi maçından galibiyet çıkaramadı.
Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Dinamo Kiev karşısında da 3-1 öne geçmesine rağmen galip gelemedi.
SON 25 MAÇTA YENİLMEDİ
Galatasaray, çıktığı son 25 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.
İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.
Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 25 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 17 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.
UKRAYNA TEMSİLCİLERİNE KARŞI YİNE KAZANAMADI
Galatasaray, Ukrayna takımlarıyla yaptığı 4. resmi maçı da kazanamadı.
Ukrayna takımlarıyla ilk maçında 2008-09 sezonunda Metalist karşısında çıkan sarı-kırmızılılar, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Galatasaray, ikinci sınavını 2010-11 sezonunda Karpaty karşısında verdi. UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turundaki eşleşmedeki maçlar 2-2 ve 1-1 berabere sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak kötü istatistiğini bozamadı.
GOLLERDEN SONRA MÜZİK ÇALINMADI
Bolu'daki yangın faciası nedeniyle Galatasaray'ın attığı gollerden sonra müzik yayını yapılmadı.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitirenden dolayı sarı-kırmızılı ekibin attığı gollerin ardından stat hoparlörlerinden müzik çalınmadı.
Sarı-kırmızılı futbolcular maça kollarındaki siyah bantlarla çıkarken, müsabaka öncesinde de müzik yayını yapılmamıştı.
GÖZLER TRANSFERDE!
Öte yandan Galatasaray'da, Dinamo Kiev maçı sonrası gözler transfere çevrildi.
Sarı kırmızılılarda gelecek isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcular da merak ediliyordu.
Bu doğrultuda Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'da sezon başında kadroda katılan Elias Jelert'in, ara transferde takımdan ayrılmasının beklendiği öne sürüldü.
Genç futbolcunun önümüzdeki günlerde kiralık olarak sarı kırmızılılardan ayrılacağı iddia edildi.
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