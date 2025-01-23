TRANSFER - Galatasaray'da ilk ayrılık! İşte Kiev maçı sonrası Buruk'un kararı

Son olarak Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Sipay Bodrum FK müsabakasında gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 11 resmi maçta da rakiplerinin fileleri havalandırmasına engel olamadı.

Bu sezonki 30. resmi maçına çıkan Galatasaray, 26. müsabakada kalesinde gol görerek kötü bir istatistiğe imza attı. Galatasaray, sadece Süper Lig'deki 4 müsabakada gol yemezken UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlarda gol yedi.