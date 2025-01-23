GALATASARAY HABERLERİ - Kyle Walker transferinde şok gelişme! İmzayı atıyor
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sağ bek transferini bitirmek isteyen sarı kırmızılıların gündemine Kyle Walker gelmişti. İngiliz yıldızın transfer olacağı takım belli oldu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Galatasaray'ın da peşinde olduğu Kyle Walker bugün İtalya'ya resmi imzayı atmaya gidiyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Kyle Walker, Milan'la sözleşme imzalamak için bugün Milano'ya gidecek.
Tecrübeli sağ bek oyuncusu bu sezon Manchester City ve İngiltere Milli Takımı formasıyla 21 maçta görev aldı.
34 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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