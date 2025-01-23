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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Kyle Walker transferinde şok gelişme! İmzayı atıyor

GALATASARAY HABERLERİ - Kyle Walker transferinde şok gelişme! İmzayı atıyor

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sağ bek transferini bitirmek isteyen sarı kırmızılıların gündemine Kyle Walker gelmişti. İngiliz yıldızın transfer olacağı takım belli oldu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 13:52
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ENES CEVAHİRCİ
GALATASARAY HABERLERİ - Kyle Walker transferinde şok gelişme! İmzayı atıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile 3-3 biten maçın ardından transferde harekete geçen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kyle Walker transferinde şok gelişme! İmzayı atıyor

Sağ bek hattına takviye yapması beklenen sarı kırmızılı külübün gündemine Kyle Walker gelmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Kyle Walker transferinde şok gelişme! İmzayı atıyor

Ara transfer döneminde Manchester City'den ayrılacak olan yıldız ismin yeni adresi merak ediliyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kyle Walker transferinde şok gelişme! İmzayı atıyor

Galatasaray'ın da peşinde olduğu Kyle Walker bugün İtalya'ya resmi imzayı atmaya gidiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kyle Walker transferinde şok gelişme! İmzayı atıyor

Fabrizio Romano'nun haberine göre Kyle Walker, Milan'la sözleşme imzalamak için bugün Milano'ya gidecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Kyle Walker transferinde şok gelişme! İmzayı atıyor

Tecrübeli sağ bek oyuncusu bu sezon Manchester City ve İngiltere Milli Takımı formasıyla 21 maçta görev aldı.

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