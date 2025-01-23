GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devi Yunus Akgün'e talip oldu!
Son dakika haberi: Galatasaray formasıyla bu sezon büyük çıkış yapan Yunus Akgün Avrupa devlerinin kıskacına girdi. Özellikle Avrupa Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettiren milli yıldız için Alman devi harekete geçti. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
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Haberde Napoli ve Chelsea'nin, Alman futbolcu Karim Adeyemi ile ilgilendiği bildirildi.
Nuri Şahin'in eski takımının, 24 yaşındaki sarı-kırmızılı oyuncu için girişimlere başladığı belirtildi.
Yunus'un güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Yıldız oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maçta 11 gol, 7 asist yaptı.
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