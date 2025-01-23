  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devi Yunus Akgün'e talip oldu!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devi Yunus Akgün'e talip oldu!

Son dakika haberi: Galatasaray formasıyla bu sezon büyük çıkış yapan Yunus Akgün Avrupa devlerinin kıskacına girdi. Özellikle Avrupa Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettiren milli yıldız için Alman devi harekete geçti. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 09:34
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devi Yunus Akgün'e talip oldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sezonun flaş ismi Yunus Akgün'e Avrupa devi talip oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devi Yunus Akgün'e talip oldu!

Galatasaray forması altında bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Yunus Akgün, Borussia Dortmund'un transfer listesinde yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devi Yunus Akgün'e talip oldu!

Takvim'in L'Equipe'ten derlediği habere göre; Dortmund, Adeyemi'nin ayrılması durumunda 23 yaşındaki futbolcunun yerine milli yıldızı düşünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devi Yunus Akgün'e talip oldu!

Haberde Napoli ve Chelsea'nin, Alman futbolcu Karim Adeyemi ile ilgilendiği bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devi Yunus Akgün'e talip oldu!

Nuri Şahin'in eski takımının, 24 yaşındaki sarı-kırmızılı oyuncu için girişimlere başladığı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devi Yunus Akgün'e talip oldu!

Yunus'un güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösteriliyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe, Olympiakos'a konuk olacak F.Bahçe, Olympiakos'a konuk olacak 09:40
Yunus Akgün'e dev talip! Yunus Akgün'e dev talip! 09:34
1. Lig'de 21. hafta heyecanı 1. Lig'de 21. hafta heyecanı 09:20
G.Saray Skriniar'ın rövanşını alıyor! Bu transfer çok konuşulur G.Saray Skriniar'ın rövanşını alıyor! Bu transfer çok konuşulur 09:17
Süper Lig'de 21. hafta başlıyor Süper Lig'de 21. hafta başlıyor 09:14
Skriniar’ın maaşı belli oldu! Skriniar’ın maaşı belli oldu! 09:06
Daha Eski
Bugün hangi maçlar var? 23 Ocak Perşembe Bugün hangi maçlar var? 23 Ocak Perşembe 08:41
"İspanyol Boğası'nı yerle bir etti" "İspanyol Boğası'nı yerle bir etti" 08:26
Bayern Münih dağıldı! Bayern Münih dağıldı! 01:09
Milan evinde kazandı! Milan evinde kazandı! 01:09
PSG M.City'e acımadı! PSG M.City'e acımadı! 01:09
Milan evinde kazandı! Milan evinde kazandı! 01:09