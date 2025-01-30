Galatasaray'dan Talisca'yı gölgede bırakacak transfer! Herkes bunu konuşacak
Transferde bir süredir sessizliğini koruyan Galatasaray, futbol piyasasında çok konuşulacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İngiliz basını; sarı kırmızılıların dünyaca ünlü bir isim için devreye girdiğini duyurdu. Cimbom'un bu transferi en geç pazartesi gününe kadar bitirmesi bekleniyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
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Ancak yönetim transferde resmen gaza basma kararı aldı.
Stoper, orta saha ve hücum hattına takviye yapması beklenen Aslan'ın, dünyaca ünlü bir ismin peşinde olduğu öğrenildi.
Galatasaray'ın orta saha transferi için dev bir hamle yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.
Konuya dair bomba gelişmeyi ise İngiliz basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
G.SARAY'DAN CASEMIRO OPERASYONU!
Tbrfootball'da yer alan habere göre; Galatasaray, Manchester United'ın yollarını ayırmayı planladığı Casemiro için harekete geçti.
Sarı kırmızılıların 32 yaşındaki futbolcuya ilgi gösterdiği belirtilirken, Roma ve bazı Katar kulüplerinin de Sambacı oyuncuya talip olduğu vurgulandı.
Manchester United'ın ise pazartesi gününden önce Brezilyalı futbolcuyu elden çıkarmayı planladığı aktarıldı.
İngiliz devinin, aldığı yüksek ücret nedeniyle Casemiro'yu göndermek istediği ifade edildi.
Öte yandan Casemiro'nun, Manchester United'dan haftalık 350 bin Sterlin kazandığı bildirildi.
Manchester United'ın ilk etapta Casemiro'yu satmak istediği ancak maaşının büyük bir kısmının karşılanması durumunda kiralama seçeneğini de değerlendireceği yazıldı.
BU SEZON 22 MAÇA ÇIKTI!
Casemiro bu sezon İngiliz ekibinde toplam 22 karşılaşmada boy gösterdi.
Brezilyalı orta saha bu maçlarda 3 gol attı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Casemiro'nun, kulübüyle olan kontratı 2026'da sona erecek.
1.85 boyundaki isim 2022 yılında 70 milyon Euro bonservis ücretiyle Real Madrid'den ayrılmış ve Manchester United'a transfer olmuştu.
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