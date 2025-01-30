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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Talisca'yı gölgede bırakacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Galatasaray'dan Talisca'yı gölgede bırakacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Transferde bir süredir sessizliğini koruyan Galatasaray, futbol piyasasında çok konuşulacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İngiliz basını; sarı kırmızılıların dünyaca ünlü bir isim için devreye girdiğini duyurdu. Cimbom'un bu transferi en geç pazartesi gününe kadar bitirmesi bekleniyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 11:01
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Kubilay Açıkgün
Galatasaray'dan Talisca'yı gölgede bırakacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray'dan Talisca'yı gölgede bırakacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Sarı kırmızılılar ara transferde şu ana kadar ezeli rakibi Fenerbahçe kadar etkin olamadı.

Galatasaray'dan Talisca'yı gölgede bırakacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Cimbom ocak ayında yalnızca İkas Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan Talisca'yı gölgede bırakacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Ancak yönetim transferde resmen gaza basma kararı aldı.

Galatasaray'dan Talisca'yı gölgede bırakacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Stoper, orta saha ve hücum hattına takviye yapması beklenen Aslan'ın, dünyaca ünlü bir ismin peşinde olduğu öğrenildi.

Galatasaray'dan Talisca'yı gölgede bırakacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Galatasaray'ın orta saha transferi için dev bir hamle yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Galatasaray'dan Talisca'yı gölgede bırakacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Konuya dair bomba gelişmeyi ise İngiliz basını duyurdu.

Galatasaray'dan Talisca'yı gölgede bırakacak transfer! Herkes bunu konuşacak

İşte ayrıntılar...

Galatasaray'dan Talisca'yı gölgede bırakacak transfer! Herkes bunu konuşacak

G.SARAY'DAN CASEMIRO OPERASYONU!

Tbrfootball'da yer alan habere göre; Galatasaray, Manchester United'ın yollarını ayırmayı planladığı Casemiro için harekete geçti.

Galatasaray'dan Talisca'yı gölgede bırakacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Sarı kırmızılıların 32 yaşındaki futbolcuya ilgi gösterdiği belirtilirken, Roma ve bazı Katar kulüplerinin de Sambacı oyuncuya talip olduğu vurgulandı.

Galatasaray'dan Talisca'yı gölgede bırakacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Manchester United'ın ise pazartesi gününden önce Brezilyalı futbolcuyu elden çıkarmayı planladığı aktarıldı.

Galatasaray'dan Talisca'yı gölgede bırakacak transfer! Herkes bunu konuşacak

İngiliz devinin, aldığı yüksek ücret nedeniyle Casemiro'yu göndermek istediği ifade edildi.

Galatasaray'dan Talisca'yı gölgede bırakacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Öte yandan Casemiro'nun, Manchester United'dan haftalık 350 bin Sterlin kazandığı bildirildi.

Galatasaray'dan Talisca'yı gölgede bırakacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Manchester United'ın ilk etapta Casemiro'yu satmak istediği ancak maaşının büyük bir kısmının karşılanması durumunda kiralama seçeneğini de değerlendireceği yazıldı.

Galatasaray'dan Talisca'yı gölgede bırakacak transfer! Herkes bunu konuşacak

BU SEZON 22 MAÇA ÇIKTI!

Casemiro bu sezon İngiliz ekibinde toplam 22 karşılaşmada boy gösterdi.

Galatasaray'dan Talisca'yı gölgede bırakacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Brezilyalı orta saha bu maçlarda 3 gol attı.

Galatasaray'dan Talisca'yı gölgede bırakacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Casemiro'nun, kulübüyle olan kontratı 2026'da sona erecek.

Galatasaray'dan Talisca'yı gölgede bırakacak transfer! Herkes bunu konuşacak

1.85 boyundaki isim 2022 yılında 70 milyon Euro bonservis ücretiyle Real Madrid'den ayrılmış ve Manchester United'a transfer olmuştu.

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