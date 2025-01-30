Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: İlk 8'e girememe sebebimiz...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından konuştu. Buruk, "İlk 8'e girememe sebebimiz yediğimiz basit goller." dedi. İşte o açıklamalar...

"NET FIRSATLAR KAÇIRDIK"

Çok iyi şeyler yapmadan fazla pozisyona girdik. Net fırsatlar da kaçırdık. 1 dakika içerisinde bile 2-2'ye getirebilirdik. Bu kadar pozisyona girip, atamayıp, saçma sapan goller yiyince böyle oluyor. İlk 8'e çıkamama sebebimiz çok gol yememiz oldu.

"BUNDAN SONRAKİ DÖNEMDE..."

Hücumda 1 oyuncu daha, 3-4-1-2'yi Tottenham maçında çok iyi oynadık. Tadı damağımızda kaldı, Icardi ile 3-4-1-2... Daha sonra bu oyunu çıkaramadık. Bugün ikinci yarı yaptık. Daha dominant oynadık. Belki bugün özelinde, kenardan dile getirmeye çalıştım. İki forvete dönünce rakip ceza sahasında üstünlük kurduk. İki tane kafa toplarında etkili oyuncu var. Oraya daha çok top atabilirdik. Kenar ortalarında daha fazla buluşturabilirdik iki santrforumuzu.

İki sistemi oynayan Galatasaray var. Bundan sonraki dönemde transferlerimizle birlikte kafamda planlar var. 3'lü oynamayı seviyorum, buna uygun oyuncularla bu sistemi devam ettirmeyi düşünüyorum.

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