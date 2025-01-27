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Haberler Galatasaray Yenilmezler

Yenilmezler

Konya engelini 1-0 ile aşan Galatasaray’ın yenilmezlik serisi 26 maça çıkarken, yönetim mücadele ettiği her kulvarda kupa hayali kuruyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Yenilmezler

Hatayspor ve Dinamo Kiev maçlarında sahadan beraberlikle ayrılan G.Saray, Rams Park'ta Konyaspor'u tek golle devirerek hem 2 maçlık özlemini dindirdi hem de yenilmezlik serisini 26 maça çıkarttı. Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden ve şampiyonluğun en büyük favorisi olan sarı-kırmızılılarda son haftalardaki futbol eleştirilse de takıma katılacak yeni transferlerle hedef yine 3 kulvarda 3 kupa.

Young Boys'un ardından bir daha bileği bükülmeyen sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nin de favorileri arasında... Burada da 7 maçta yenilmeyen Cimbom, Türkiye Kupası'na da gereken önemi veriyor. 26 maçta 18 galibiyet ve 8 beraberlik alınırken hem lig hem de Avrupa'daki en golcü takım da Galatasaray oldu. Buruk'un öğrencileri ligde 53, Avrupa'da ise attığı 18 golle tüm rakiplerini geride bırakmayı başardı.

BIR GOLCÜDEN FAZLASI

Konya karşısında aldırdığı penaltıyı gole çeviren Osimhen, yine takımına galibiyeti getirirken sahada yaptıkları bir golcüden fazlası olduğunu gösteriyor. Nijeryalı, 16 ikili mücadeleye girerken bunların 10'unu kazandı. Hava toplarında 9'da 7 yapan Osimhen, kazandırdığı penaltıda da rakibinin gerisinden çıkıp önüne geçerek atletik özelliklerini sergiledi.

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