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Haberler Galatasaray Galatasaray Southampton'dan Kyle Walker-Peters'ı transfer etmek istiyor

Galatasaray Southampton'dan Kyle Walker-Peters'ı transfer etmek istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor ve Ahmed Kutucu'nun ardından savunma hattına bir takviye yapmayı hedefliyor. Bu kapsamda sarı kırmızılıların, sağ bek pozisyonu için Premier Lig ekibi Southampton'dan Kyle Walker-Peters'ı gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 16:18
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sağ bek bombası! Premier Lig'den gelecek

Galatasaray'da, Ahmed Kutucu hamlesinin ardından transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sağ bek bombası! Premier Lig'den gelecek

Sarı kırmızılılar ara transfer döneminde savunma hattına bir takviye yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sağ bek bombası! Premier Lig'den gelecek

Bu doğrultuda Cimbom'un bek transferi için gündemine aldığı isim ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sağ bek bombası! Premier Lig'den gelecek

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sağ bek bombası! Premier Lig'den gelecek

ASLAN'A PREMIER LİG'DEN SAĞ BEK!

TRT Spor'un haberine göre, sarı kırmızılılar, Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sağ bek bombası! Premier Lig'den gelecek

Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sağ bek bombası! Premier Lig'den gelecek

Southampton'da bu sezon 21 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 2 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sağ bek bombası! Premier Lig'den gelecek

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Peters'ın kulübü Southampton ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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