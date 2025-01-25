Galatasaray Southampton'dan Kyle Walker-Peters'ı transfer etmek istiyor
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor ve Ahmed Kutucu'nun ardından savunma hattına bir takviye yapmayı hedefliyor. Bu kapsamda sarı kırmızılıların, sağ bek pozisyonu için Premier Lig ekibi Southampton'dan Kyle Walker-Peters'ı gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
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İşte ayrıntılar...
ASLAN'A PREMIER LİG'DEN SAĞ BEK!
TRT Spor'un haberine göre, sarı kırmızılılar, Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters ile ilgileniyor.
Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.
Southampton'da bu sezon 21 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Peters'ın kulübü Southampton ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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