Galatasaray'dan Muslera paylaşımı

Galatasaray, sarı-kırmızı formayla lig tarihinin en fazla maça çıkan oyuncusu olan Fernando Muslera hakkında özel bir paylaşım yaptı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda Muslera, 429. maçını oynayarak Bülent Korkmaz'ın rekorunu kırmasına dair düşüncelerini paylaştı.

Muslera videoda şu ifadeleri kullandı: "Çok mutluyum, gururluyum. Bülent Korkmaz gibi bir efsanenin rekorunu kırmak benim için büyük bir mutluluk."

Fernando Muslera, Galatasaray'a 2011 yılında katıldığından bu yana kulüp tarihinin en önemli oyuncularından biri haline geldi. Özellikle şampiyonluklar ve Avrupa kupalarındaki başarısı ile adından söz ettiren Muslera, 429 maça çıkarak kulüp tarihindeki bu önemli rekoru kırdı ve adını tarihe altın harflerle yazdırmış oldu.

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı...