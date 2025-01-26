Kaptan tarihe geçti

Galatasaray'da 2011-2012 sezonundan bu yana forma giyen Fernando Muslera, Konyaspor maçıyla beraber kulüp tarihinde 429. lig maçına çıktı ve Bülent Korkmaz'ın rekorunu geçti. Tribünler ve takım arkadaşları tarafından ayakta alkışlanan Muslera, "Böyle anlarda sözler yetmiyor. Bu büyük kulüpte birçok şey kazandık. Adımın en üst sırada yer alması çok büyük mutluluk. Her anın keyfini çıkarıyorum. 429 maç... Yavaş yavaş sona geldiğimizi de anlatıyor" dedi. Uruguaylı kaleci, "Salı günü maçta olanlar... Tabii ki normal böyle şeyler. Taraftarlar rahatsız olabilir. Bazı oyuncular zor bir andan geçiyor olabilir, taraftar desteğine ihtiyaç duyuyor olabilir" diye ekledi.

EVİNDE YENİLMEDİ

Süper Lig tarihinde bir rakibini yenilmeden en fazla ağırlayan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihihde Konyaspor'u konuk ettiği toplam 24 maçta 20 galibiyet alırken, 4 beraberlik yaşadı ve hiç kaybetmedi.

OFSAYTA TAKILDI

Osimhen ligde son 2 maçta tam 4 kez ofsayt bayraklarına takıldı. Geçen hafta Hatayspor ve dün akaşam Konyaspor maçlarında 2'şer golü ofsayt nedeniyle iptal edilen Osimhen, büyük bir şanssızlık yaşadı.