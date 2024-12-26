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Haberler Galatasaray Galatasaray 92-68 Tarsusspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Galatasaray 92-68 Tarsusspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftanın son maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında İlkem Yapı Tarsusspor'u 92-68 mağlup etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 00:18
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Galatasaray 92-68 Tarsusspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftanın son maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında İlkem Yapı Tarsusspor'u 92-68 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, ligde 10. galibiyetini aldı. Tarsusspor ise 8. yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Tolga Edis, Yarkın Keskin, Süleyman Tepe

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 12, Gökşen Fitik 12, Ayşe Cora 8, Fraser 6, Li 22, Selin Rachel Gül, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ 5, Derin Erdoğan 12, Steinberga 3, Holingsvorth 4, Meltem Yıldızhan 8

İlkem Yapı Tarsusspor: Sheppard 19, Heal 15, Büşra Akgün 5, Alleyne 15, Hurt 8, Ecem Erk 4, Nisa Yalçın, Banu Şimşek 2, Ceylin Beyza Altunpa, Nuran Tutsak

1. Periyot: 28-16

Devre: 43-28

3. Periyot: 68-47

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