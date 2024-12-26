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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Medina'nın kankası Galatasaray'a! İşte bonservis ücreti

TRANSFER HABERİ: Medina'nın kankası Galatasaray'a! İşte bonservis ücreti

Ara transfer çalışmalarını sürdüren lider Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılıların, Arjantin'den flaş bir yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. İşte o isim ve transferin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 15:25
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Kubilay Açıkgün
TRANSFER HABERİ: Medina'nın kankası Galatasaray'a! İşte bonservis ücreti

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Medina'nın kankası Galatasaray'a! İşte bonservis ücreti

Yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hedeflenen isimler için temaslarını sıklaştırdı.

TRANSFER HABERİ: Medina'nın kankası Galatasaray'a! İşte bonservis ücreti

Sarı kırmızılılar ara transfer döneminde özellikle hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Medina'nın kankası Galatasaray'a! İşte bonservis ücreti

Bu doğrultuda Cimbom listesindeki futbolcularla pazarlıklara başlamıştı.

TRANSFER HABERİ: Medina'nın kankası Galatasaray'a! İşte bonservis ücreti

Galatasaray'ın transfer harekatına dair ise yeni bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Medina'nın kankası Galatasaray'a! İşte bonservis ücreti

Sarı kırmızılıların hücum bölgesi için farklı bir oyuncuyu gündemine aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Medina'nın kankası Galatasaray'a! İşte bonservis ücreti

Aslan'ın, Fenerbahçe'nin gündemine yer alan Cristian Medina'nın kankası için devreye girdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Medina'nın kankası Galatasaray'a! İşte bonservis ücreti

Konu hakkındaki transfer haberini ise Arjantin basını duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Medina'nın kankası Galatasaray'a! İşte bonservis ücreti

İşte o isim ve transferin detayları...

TRANSFER HABERİ: Medina'nın kankası Galatasaray'a! İşte bonservis ücreti

G.SARAY'DAN MERENTIEL BOMBASI!

Elcrackdeportivo'da yer alan habere göre; Galatasaray, Boca Juniors forması giyen Miguel Merentiel'i transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Medina'nın kankası Galatasaray'a! İşte bonservis ücreti

Hem kanat hem de forvet bölgesine görev alabilen 28 yaşındaki yıldızın, Medina'nın yanında Türkiye'ye gelebilecek oyunculardan biri olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Medina'nın kankası Galatasaray'a! İşte bonservis ücreti

Uruguaylı futbolcunun Galatasaray'ın dikkatini çektiği ve sarı kırmızılı yetkililerin Merentiel hakkında istişarede bulunduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Medina'nın kankası Galatasaray'a! İşte bonservis ücreti

Öte yandan Miguel Merentiel'in serbest kalma bedelinin 18 milyon Dolar olduğu ancak Boca Juniors'ın, para kazanma arzusu göz önüne alındığında 9 milyon Dolar'a oyuncuyu bırakabileceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Medina'nın kankası Galatasaray'a! İşte bonservis ücreti

Bunun yanı sıra Merentiel'in takımdan ayrılmak istemesinin transfer için belirleyici faktör olacağı yazıldı.

TRANSFER HABERİ: Medina'nın kankası Galatasaray'a! İşte bonservis ücreti

Miguel Merentiel bu sezon Arjantin ekibinde toplam 49 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Medina'nın kankası Galatasaray'a! İşte bonservis ücreti

Yıldız isim bu karşılaşmalarda 17 gol ve 7 asistle oynadı.

TRANSFER HABERİ: Medina'nın kankası Galatasaray'a! İşte bonservis ücreti

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Miguel Merentiel'in, kulübüyle olan kontratı 2027'de sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Medina'nın kankası Galatasaray'a! İşte bonservis ücreti

Ülke milli takımında ise 1 maça çıkan Merentiel, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

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