TRANSFER HABERİ: Medina'nın kankası Galatasaray'a! İşte bonservis ücreti
Ara transfer çalışmalarını sürdüren lider Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılıların, Arjantin'den flaş bir yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. İşte o isim ve transferin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
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Bu doğrultuda Cimbom listesindeki futbolcularla pazarlıklara başlamıştı.
Galatasaray'ın transfer harekatına dair ise yeni bir gelişme yaşandı.
Sarı kırmızılıların hücum bölgesi için farklı bir oyuncuyu gündemine aldığı öğrenildi.
Aslan'ın, Fenerbahçe'nin gündemine yer alan Cristian Medina'nın kankası için devreye girdiği belirtildi.
Konu hakkındaki transfer haberini ise Arjantin basını duyurdu.
İşte o isim ve transferin detayları...
G.SARAY'DAN MERENTIEL BOMBASI!
Elcrackdeportivo'da yer alan habere göre; Galatasaray, Boca Juniors forması giyen Miguel Merentiel'i transfer etmek istiyor.
Hem kanat hem de forvet bölgesine görev alabilen 28 yaşındaki yıldızın, Medina'nın yanında Türkiye'ye gelebilecek oyunculardan biri olduğu vurgulandı.
Uruguaylı futbolcunun Galatasaray'ın dikkatini çektiği ve sarı kırmızılı yetkililerin Merentiel hakkında istişarede bulunduğu belirtildi.
Öte yandan Miguel Merentiel'in serbest kalma bedelinin 18 milyon Dolar olduğu ancak Boca Juniors'ın, para kazanma arzusu göz önüne alındığında 9 milyon Dolar'a oyuncuyu bırakabileceği aktarıldı.
Bunun yanı sıra Merentiel'in takımdan ayrılmak istemesinin transfer için belirleyici faktör olacağı yazıldı.
Miguel Merentiel bu sezon Arjantin ekibinde toplam 49 maça çıktı.
Yıldız isim bu karşılaşmalarda 17 gol ve 7 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Miguel Merentiel'in, kulübüyle olan kontratı 2027'de sona erecek.
Ülke milli takımında ise 1 maça çıkan Merentiel, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
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