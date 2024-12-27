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1.7 milyar TL’lik dev karar
Galatasaray'a borsadan beklenen müjdeli haber geldi. Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'nin yüzde 400'lük bedelli sermaye artırım talebi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından dün akşam açıklanan bültene göre onaylandı. Buradan gelecek gelirle Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, böylece önemli bir aşama kat etmiş olacak. Yüzde 400'lük bedelli sermaye artırımı sonucunda kulübün kasasına yaklaşık 1 milyar 728 milyon TL'lik bir girdi sağlanacak. Bankalar Birliği anlaşması kapsamındaki yüksek faiz yükünden kurtulmayı planlayan Galatasaray yönetimi önümüzdeki günlerde diğer projelerle ilgili de gerekli adımları atıp kulübü yüksek faizli borç yükünden kurtarmayı planlıyor.
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