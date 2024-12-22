Barış Alper Yılmaz: "Araya moralli giriyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Maçta 2 gol atan Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Barış Alper'in açıklamaları:

"BERAT'A ARMAĞAN OLSUN"

"Maça gelmeden önce bir haber aldık. Berat kardeşimizin babaannesi vefat etti. Biz bir aileyiz. Başımız sağ olsun. Bu galibiyetimiz Berat kardeşimize armağan olsun."

"ŞİMDİ ARA ZAMANI"

"Araya moralli giriyoruz. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. İlk yarı tam istediğimiz performansı sergileyemesek de ikinci yarı performansımızı gösterdik. Mutluyuz. Şimdi ara zamanı."