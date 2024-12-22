TRANSFER HABERİ: Roma'dan resmi açıklama: Dybala Galatasaray'a gelecek mi?
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan ve yöneticilerin de ilgiyi doğruladığı isim olan Dybala için resmi transfer açıklaması geldi. İşte Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi'nin sözleri... GS SPOR HABERLERİ
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Dybala'yla ilgili soruya Ghisolfi, "Söylediğim gibi, şu an için net bir durum var. Diğer kulüplerle hiçbir temasımız yok." dedi.
Florent Ghisolfi ayrıca, "Paulo, Roma için çok önemli bir oyuncu. Ranieri ve Roma için en önemli şey takım." ifadelerini kullandı.
Arjantinli oyuncu bu maçlarda 2 gol, 1 asist üretti.
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