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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Roma'dan resmi açıklama: Dybala Galatasaray'a gelecek mi?

TRANSFER HABERİ: Roma'dan resmi açıklama: Dybala Galatasaray'a gelecek mi?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan ve yöneticilerin de ilgiyi doğruladığı isim olan Dybala için resmi transfer açıklaması geldi. İşte Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi'nin sözleri... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 14:52
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TRANSFER HABERİ: Roma'dan resmi açıklama: Dybala Galatasaray'a geliyor mu?

Adı uzun bir süredir Galatasaray ile anılan Dybala için son noktayı Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi koydu.

TRANSFER HABERİ: Roma'dan resmi açıklama: Dybala Galatasaray'a geliyor mu?

İŞTE YAPTIĞI AÇIKLAMA:

DAZN'a konuşan Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, Paulo Dybala'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ: Roma'dan resmi açıklama: Dybala Galatasaray'a geliyor mu?

Dybala'yla ilgili soruya Ghisolfi, "Söylediğim gibi, şu an için net bir durum var. Diğer kulüplerle hiçbir temasımız yok." dedi.

TRANSFER HABERİ: Roma'dan resmi açıklama: Dybala Galatasaray'a geliyor mu?

Florent Ghisolfi ayrıca, "Paulo, Roma için çok önemli bir oyuncu. Ranieri ve Roma için en önemli şey takım." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ: Roma'dan resmi açıklama: Dybala Galatasaray'a geliyor mu?

Dybala bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlada 18 karşılaşmada sahaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Roma'dan resmi açıklama: Dybala Galatasaray'a geliyor mu?

Arjantinli oyuncu bu maçlarda 2 gol, 1 asist üretti.

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