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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER: Skriniar'dan herkesi şaşırtan cevap!

GALATASARAY TRANSFER: Skriniar'dan herkesi şaşırtan cevap!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bir süredir gündemde olan Skriniar konusunda Fransız basını son noktayı koydu. Oyuncu için Juventus ve Al Nassr da devreye girmişti. İşte Slovak futbolcunun geleceği hakkındaki kararı... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 11:49 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 11:55
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MEHMET CEM ÇAKIR
GALATASARAY TRANSFER: Skriniar'dan herkesi şaşırtan cevap!

Galatasaray'da Milan Skriniar gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda uzun süredir gündemde olan oyuncu için işte transferin ayrıntıları...

GALATASARAY TRANSFER: Skriniar'dan herkesi şaşırtan cevap!

Fizik gücüyle dikkat çeken 29 yaşındaki Slovak oyuncu için birçok takım devreye girdi.

GALATASARAY TRANSFER: Skriniar'dan herkesi şaşırtan cevap!

Bu takımların başında ilk olarak Al Nassr hem de Juventus geliyor. Her iki takımda oyuncunun menajeriyle iletişime geçti.

GALATASARAY TRANSFER: Skriniar'dan herkesi şaşırtan cevap!

Galatasaray'da ise Nelsson'un yetersiz performansı sonrası Okan Buruk'un talimatıyla harekete geçen yönetim olumsuz cevap karşılaştı.

GALATASARAY TRANSFER: Skriniar'dan herkesi şaşırtan cevap!

Fransız basınında yer alan fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Skriniar Galatasaray ve Al Nassr'ın tekliflerini geri çevirdi.

GALATASARAY TRANSFER: Skriniar'dan herkesi şaşırtan cevap!

Oyuncunun Juventus'a gitmek istediği haberin detayında yer aldı.

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