GALATASARAY TRANSFER: Skriniar'dan herkesi şaşırtan cevap!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bir süredir gündemde olan Skriniar konusunda Fransız basını son noktayı koydu. Oyuncu için Juventus ve Al Nassr da devreye girmişti. İşte Slovak futbolcunun geleceği hakkındaki kararı... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 11:49 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 11:55
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Galatasaray'da ise Nelsson'un yetersiz performansı sonrası Okan Buruk'un talimatıyla harekete geçen yönetim olumsuz cevap karşılaştı.
Fransız basınında yer alan fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Skriniar Galatasaray ve Al Nassr'ın tekliflerini geri çevirdi.
Oyuncunun Juventus'a gitmek istediği haberin detayında yer aldı.
PSG ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.
Skriniar bu sezon Fransız ekibinde 5 maçta forma şansı buldu.
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